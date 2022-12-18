由於寒流及輻射冷卻效應影響，今晚（18日）至明晨將有另一波新低溫出現，10度以下低溫的範圍會更廣，溫度可能更低。氣象局表示，明天白天後寒流逐漸減弱，氣溫開始回升，到了周三（21日）又有強度逼近寒流的強烈大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫再度下降，直到下周一（26日）氣溫再度回升。

氣象局預報明天降水狀況。（翻攝自氣象局）

氣象局指出，由於大氣環境偏乾，明（19日）天只有基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，大台北、東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區為晴到多雲。

溫度方面，預估台南以北及宜蘭低溫僅6至9度，高屏花東約10至13度，沿海空曠地區及近山區平地可能更低，白天起寒流逐漸減弱，氣溫逐漸回升，預測北部及東北部高溫約15至18度，其他地區19至23度，各地早晚氣溫仍偏低。

氣象局分析未來天氣變化。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局說明，周二（20日）寒流減弱，清晨仍冷、日夜溫差大，基隆北海岸、大台北東側、東半部地區局部短暫雨；周三強烈大陸冷氣團南下，北台灣氣溫下降，其他地區感受較不明顯；周四至周日（22日至25日）強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭低溫下探10、11度；南部花東14、15度，北部、東半部整天涼冷，其他地區日夜溫差大，後期冷空氣強度逼近寒流等級。