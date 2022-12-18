日內瓦鋼琴大賽金獎得主希斯金，再度來台飆藝，今日下午首次在高雄演出。他上一回來台是2019年，疫情間他也沒閒著，更專注地練琴，和名家普雷特涅夫學習，精進琴藝，把成果和聽眾分享，他表示，普雷特涅夫教會他理解一件事．音樂裡的時間感很重要。

希斯金表示，疫情給了他很多時間，新學很多首曲目，也有很多獨處的機會思考，並且能和普雷特涅夫學習，希斯金說，每次彈給他聽，他總給我很多建議，包括作為音樂家應該如何思考，和我分享他對音樂的知識，他認為，音樂的時間感很重要。

希斯金表示，作為音樂家必須要能和「時間」合作，包括內在的心理時間和外部的時間，「時間」能幫助我們聽見音樂的結構。每次站在老師身旁聽他彈琴時，就能感受到他如何處理整首曲目；除了時間之外，還有空間也會影響音樂的呈現，同時還包括觀眾進場後也會不一樣，時間感也會變得不同。

從小以神童之姿上台演出，成長後又屢屢參加國際大賽，並獲得獎項，希斯金說，他非常在意演出品質，他透露，他在意舞台上的一切，也因此總仔細分析每首曲目和音樂素材，音樂是一個巨大的舞台，他像每一個音樂家一樣，創建自己的風格。

希斯金表示，鋼琴是他人生中重要的存在，能表達他的情感、哲思，對世界的理解，以及帶他到許多地方演出。