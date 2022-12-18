嘉義市長選舉今(18日)投票結果出爐，國民黨市長黃敏惠爭取連任成功，以5萬9874票、63.82％的得票率連任；民進黨候選人李俊俋則得到3萬2790票、得票率34.95％。資深媒體人單厚之指出，黃敏惠刷新藍軍在嘉義市的得票率紀錄，民進黨內要求改革的勢力，又多了理由要求加大檢討力度及內閣改組幅度；但綠營的基本盤短期內難以回歸；同樣應該是低投票率的明年1月8日台北市第三選區立委補選，也可能是相同的格局。

由於無黨籍嘉義市長候選人黃紹聰11月2日過世，中選會宣布投票日延至12月18日。單厚之指出，因為是單獨選舉，又遇上霸王級寒流，雙方陣營都擔心投票率不高，最終的投票率也只有4成3。黃敏惠見得票跨越門檻，傍晚5時14分出來宣布當選。最終的得票率為63.82％，對比九合一所有縣市長得票率，僅次於花蓮縣長徐榛蔚的64.73％、但超過新竹縣長楊文科的63.36％、嘉義縣長翁章梁的62.85％、新北市長侯友宜的62.42％。

單厚之表示，在選舉延期前，各界就看好黃敏惠能夠順利連任。民進黨大敗之後元氣大傷，黨內權力重組尚未完成，檢討報告也沒出爐、內閣改組幅度也沒確定。套句前立委沈富雄的話，「阿哥們都重病在床」，在補選過程中，民進黨的大咖們，也沒有立場和能量，來替李俊俋站台、號召支持者投票。相形之下，國民黨挾著大選的氣勢，黃敏惠原本就被各界看好，站台、輔選者絡繹不絕，雙方氣勢的差距遠比九合一大選前更大。

他指出，這次是黃敏惠第4次當選嘉義市長，2005年黃敏惠首次當選的得票率是54.63％、2009年連任則是52.20％；2018年黃敏惠回鍋參選市長，在藍營分裂的情況下，只以41.18％的得票率，小勝爭取連任的民進黨市長涂醒哲的39.56％。而這次的單獨選舉，黃敏惠的得票率卻超過6成，刷新藍軍在嘉義市的得票率紀錄，得票數也超過黃敏惠上次的市長得票。

單厚之認為，今天選後，民進黨再吞一敗，藍營執政版圖往南再添一縣市。民進黨內要求改革的勢力，又多了一些理由可以施加壓力，要求加大檢討的力度及內閣改組的幅度，但想要在短期內塵埃落定，仍有不小的難度。

他強調，黃敏惠的高票連任，當然不能視為是藍軍扭轉了「民主聖地」嘉義市的基本盤，但卻部分反映了當下民意的氛圍。在民進黨沒有明顯改革的情況下，綠營的基本盤短期內難以回歸。在低投票率的情況下，黃敏惠贏的幅度超乎原本外界預期，同樣應該是低投票率的明年1月8日台北市第三選區立委補選，也可能是相同的格局。