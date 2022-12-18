香港青年協會青年研究中心今（18）日公布最新一項「青年價值觀指標2021」調查結果，在人生觀方面，約7成受訪者認為自己是有用的人，較2017年的逾9成下跌近2成，更有逾25％人認為自己人生觀是消極的；僅3成青年認為市民意見對政府政策有影響力，較疫情前大跌2成。

香港東網報導，香港青年協會青年研究中心認為，疫情折騰多年導致社會氣氛持續低迷，不同價值觀的指標均呈下降趨勢，反映部分青年對個人、前景及社會環境等方面的信心普遍下降，對未來欠缺明確方向，社會各界需要充分合作、支持和配合，才能讓青年有調整復元的機會。

值得關注的是，調查結果發現青年較疫情前消極。去年只有73.1％受訪青年認為自己是有用的人，較2017年的92.3％高位下跌19.2％，創下近年新低。更甚者，認為自己人生觀是消極的受訪青年有25.3％，也就是每4個受訪者就有1個消極，較2017年的17.2％上升8.1％，反映青年的精神健康，以及成長階段的自我存在價值有所動搖。

調查也指出，受訪青年認為市民意見對政府政策有影響力的同意比率，由以往超越5成，到近年徘徊3成左右。至於有留意社會政策消息的比率，則由2017年的86.8％，下跌至去年的67.4％，反映青年對個人發揮政策影響力的信心不大，社會及公共政策的參與空間有待提升。

此外，受訪青年認為，創業比打工好，比率由2018年的43.3％低位，回升至去年的50.7％。至於表示會考慮在大陸發展事業，比率近年徘徊於25％至30％。

本次調查共訪問531名年齡介於15至39歲的青年，最新的「青年價值觀指標2021」於去年12月8日至24日，以隨機抽樣方法，就個人價值、工作、教育、政治、政府及社會評價社會資本等範疇進行調查，歸納香港青年的趨勢分析。