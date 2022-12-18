新北富邦U18棒球邀請賽18日熱鬧開打，新北白以3比1力克彰化藝中化身的彰化縣，另場比賽，台北市同樣打出低比數，以2比1險勝去年亞軍的台東縣，在預賽首日開紅盤。

新北白以鶯歌工商為主體，另外加入秀峰高中捕手陳漢宇、崇義高中鄭浩瑋。新北白今天派出鄭浩瑋掛帥先發，他用82球完成5局任務，被敲出4支零星安打、無失分，飆出8次三振、有1個四壞球保送，轉播單位給的最快球速為142公里。

新北白總教練王傳家對鄭浩瑋的表現給予肯定，並分享挑選進入聯隊的原因，指出身高180公分的他出手具有角度，加上有滑球當武器，打者不好掌握，「這選手投球的球速、變化球都蠻穩定，又是高三，也是崇義最好的投手，在我們的了解，覺得可以幫助球隊，有他的加入讓我們投手群更完整。」

鄭浩瑋自認此役內容不錯，但覺得還可以再更好，「天氣有點冷，在旁邊看到一人出局就先熱身，用了滑球、指叉球，只有變速球沒丟。」每天勤做重量讓他在上高中後，球速增加20公里，投手丘上增添不少信心，欣賞的偶像正是日職新生代火球男佐佐木朗希。

其實新北市的第1分是第4局在無安打的情況下，靠著保送、對方失誤和高飛犧牲打得到，最後以2支安打得3分，比下5支安打得1分的彰化縣，王傳家認為今天的低溫對球員來說很是嚴苛，「大家都很冷，畏畏縮縮，重點是我們有把握住最基本的得分方式。」

台北市則以大理高中單一球隊成軍，首戰除了有「大理范國宸」張元愷投、打發揮外，先發的陳子傑主投4局被敲3支安打、失1分，有2個四壞球保送、4次三振，用等了2年的高中首戰，幫助球隊從強敵台東縣手中拿到重要一勝。

因為國三練習時被球打傷眼睛造成視網膜剝離，陳子傑前3年開刀3次，過程中從沒想過要放棄的他，終於在今天戴著護目鏡站上投手丘，「聽到教練宣布時就覺得要好好表現，不能讓教練失望，他還有其他投手可以用，卻相信一個他才認識3個月的學生。」

陳子傑雖然今年已經是高三生，前2年完全沒有比賽和隨隊，和教練自然如同陌生人，術後他回到大理高中國中部自主訓練，目的就是能趕在9月歸隊做好比賽的準備，「開刀完可以動就每個禮拜回去2、3次，想好好表現給高中教練看，讓他們知道我還可以打，不是好好待到畢業就好。」

陳子傑今天唯一失分，其實是張元愷5局下接手後所送回，他最後總計2局後援，被敲1支安打無失分，送出4次三振、1個四壞球保送。此役同時也擔任先發第4棒，今天2打數2安打，先在1局下敲出首開紀錄的1分，自己則在4局下趁著隊友安打跑回隊上的第2分，另外還有一次成功的犧牲觸擊。

張元愷因為長相和富邦悍將球員范國宸相似而有「大理范國宸」的封號，投、打雙刀的他坦言其實心有所向，「比較喜歡投球，帶給我成就感，在投手丘上面有主導一切的感覺。」為了明年畢業後可以如願到美國念大學，他正在努力精進側投功力，平時會找大聯盟名投薛則（Max Scherzer）或金布洛爾（Craig Kimbrel）的影片，學習他們的投球機制如何出力。