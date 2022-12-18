高齡78歲的葡萄牙國寶鋼琴家皮耶絲首度在台舉辦獨奏會，在台灣停留了兩周，共完成北、高兩地共四場音樂會，琴音征服觀眾，形成一股「皮耶絲旋風」，在高雄的最終場觀眾掌聲熱烈，還有樂迷激動地在觀眾席上大喊「阿嬤」表達對她的敬意和熱情，可說是疫情後難得的音樂會盛況。

在完成台北國家音樂廳兩場音樂會之後，皮耶絲南下演出，有資深唱片工作者表示，在國外的音樂會，觀眾一般表達感動，不會激動地大喊，台灣觀眾則是很熱情，掌聲熱烈，還有安可聲吶喊，總令國外音樂家印象深刻。

皮耶絲是國際知名的鋼琴大師，先前從未在台灣演奏，這次在主辦單位的力邀下，她風塵僕僕，遠道而來，先是去了韓國、日本，又到了台北和高雄，音樂會後的簽名會，親切程度也令觀眾難忘，除了簽名，還有合照，讓等待她已久的樂迷感動不已。

還有特地從台北帶著學音樂孩子南下聆聽的母親，因為孩子告訴她，這是必聽的音樂會，她才在最後一場演出的前一天買到兩個位置，如同朝聖之旅，一路南下到衛武營國家藝術文化中心音樂廳，聽完則當天返回台北，她表示是因為孩子才知道有這位音樂家，跟著一起聆聽和學習。

鋼琴家皮耶絲每回謝幕的敬禮方式也誠意滿滿，雙手合十，對觀眾和音樂表達最深的敬意和感謝。（李欣恬攝）

皮耶絲每回謝幕的敬禮方式也誠意滿滿，雙手合十，對觀眾和音樂表達最深的敬意和感謝。這趟台灣行，除了北高兩地演出，她也特別抽空到台中參加樂迷見面會，和觀眾分享音樂心法，完成這次的台灣巡演之旅。