國民黨台北市長當選人蔣萬安17日公布第三波小內閣人事名單，知名作家蔡詩萍將出任台北市文化局長。名嘴朱凱翔舉出蔡詩萍過往曾批評國民黨「中心價值混亂，隊形殘破不堪，逐步失去全面競爭的核心能力」；但媒體人韋安則認為，以蔡的功力、學養，這位子算完全是屈就了。他還舉老蔣當初請總是唱反調的胡適來當中研院院長，心胸和格局算蠻大的，籲別拿藍綠眼光看問題。

朱凱翔17日在臉書發文提到，11個月前，國民黨的公投主張全軍覆沒，林昶佐罷免不掉，林靜儀大勝顏寬恆，龐建國悲憤輕生，蔡詩萍是這樣說的：「對過去的黨外，到現在的民進黨，它們大致上承接了『民主化』與『本土化』兩相融合後的『台灣化』歷程，使得民進黨成為『民主台灣化』的最大受益者！，但對國民黨呢？麻煩大了！」

「當時的蔡詩萍描述民進黨的所作所為，只用了8個字。」朱凱翔引述蔡詩萍該篇內文：「對國民黨，更嚴厲的考驗其實才開始，因為，全面台灣化的民進黨，以 #更嚴厲的競爭手法，迫使中心價值混亂，隊形殘破不堪的國民黨，逐步失去全面競爭的核心能力！」

朱凱翔表示，11個月後，中心價值混亂，隊形殘破不堪的國民黨，在九合一選舉中大勝「民主台灣化」的最大受益者民進黨，蔡詩萍因為「文化創作功力豐厚，對時事脈絡掌握也精準」（語出蔣萬安），即將出任中心價值混亂，隊形殘破不堪的國民黨籍台北市長蔣萬安的小內閣之文化局長，「悼龐建國老師。」

而韋安18日也在臉書發文提起此事，但他有不同看法：有人對蔡詩萍出任台北市文化局長有意見，以蔡的功力、學養，這位子算完全是屈就了。想想老蔣當初請總是唱反調的胡適來當中研院院長，小蔣的心胸和格局，算蠻大的。文化恆久遠、永流傳，別拿藍綠眼光來看問題！

網友也有許多意見迴響：「我們正常人都覺得，蔡詩萍出任文化局長是好事。可以調和文化人之間的藍綠矛盾」、「胡適沒有台獨，胡適的地位跟他不在同階」、「蔣萬安此舉是遴用人才還是引狼入室日後有得瞧」、「希望不是變成開門揖盜……給綠營開後門」。

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