一名住15樓的網友抱怨樓上16樓住戶經常發出跑步、移動家具和槌子聲，令他的家人不勝其擾，嬰兒也被吵醒，日前他寫紙條貼在對方門口，對方回覆說紙條膠帶痕跡已破壞牆面，若他不清除將會提告求償，另外對方還說自家孩子要準備鋼琴比賽，「我家接下來會更吵」，說如果他受不了可以搬走，讓他超傻眼。

該網友在臉書「爆怨公社」發文，他日前與家人租在某大樓15樓近1年，長期受到樓上16樓住戶噪音干擾，對方會發出櫃子倒塌、跑步、移動家具等各事聲響，一天至少10次，造成家中3個多月的嬰兒屢屢被嚇哭，他因此想張A4紙條貼在對方住家門口，內容請對方「活動時冷靜您的腳步」，一周後對方也「回信」了。

他寫紙條貼在鄰居門口，對方則回覆說紙條的膠帶痕跡已破壞牆面，若他不清除將會提告求償，另外對方說自家孩子要準備鋼琴比賽，「我家接下來會更吵」。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

他寫紙條貼在鄰居門口，對方則回覆說紙條的膠帶痕跡已破壞牆面，若他不清除將會提告求償，另外對方說自家孩子要準備鋼琴比賽，「我家接下來會更吵」。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

樓上住戶寫說原PO貼紙條的膠帶無法撕下，已造成公共牆面損害，已有2戶以上住戶表達不滿，要求原PO自行處理殘膠，將其清乾淨，否則將會提告，申請賠償，「如果你真覺得我家很吵，其實你可以選擇搬走」，對方說接下因為小孩要比鋼琴比賽，將會更吵，「最多練習不在晚上8點後」。

該網友當下收到紙條就去處理殘膠，強調樓上住戶是家具碰撞聲和錘子聲很擾人，「你的孩子是孩子，鋼琴比賽要我們體諒妳，我的孩子不是孩子，你們就要我們忍不了搬走嗎？」痛批對方自私；其他網友留言「建議直接先錄影再報警」、「你要慶幸你只是這這裡租屋，還好不是買在這裡」、「好可憐，遇到這樣的鄰居，自己小孩比賽最重要」、「有管委會嗎」。