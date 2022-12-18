民進黨立委高嘉瑜有「港湖胖虎」稱號，原本容易走音的歌喉日漸唱出口碑。日前國民黨台北市議員徐巧芯助選時唱跳藝人王心凌名曲〈愛你〉，曾被高嘉瑜評為「味道不夠」，還建議徐改唱鄧麗君的歌比較好。當時徐巧芯回應表示，覺得要挑戰就要最嗨的，唯一指定曲目是歌手張惠妹的〈三天三夜〉，喊聲「歡迎隨時約戰」！今(18日)高嘉瑜果真唱了〈三天三夜〉，還做出了她的世足決賽預測。

徐巧芯11月21日在國民黨台南市長候選人謝龍介的募款餐會上，換上學生制服站台，一邊高唱〈愛你〉一邊跳舞，讓不少網友看了直喊：「我戀愛了！」徐巧芯還特別更改了2句歌詞，其中包括「喔~Baby情話多說一點，謝龍介票多一點」，並說：「我是美少女戰士，要代替月亮來懲罰民進黨！」

「真的沒什麼看頭，我唱得比較好。」高嘉瑜隔天回應，這首歌她已經唱了很多次，徐巧芯要跟她比，「精神可嘉，但還差了一點」，主要是她的音色比較甜美，且跟王心凌是同一個時代的人；徐巧芯畢竟比較年輕，音色也不同，比起來「味道還不夠」，沒有少女那種青春洋溢的感覺。徐巧芯適合的歌是鄧麗君，換首歌可能比較好。高嘉瑜不僅當場演唱〈愛你〉與徐巧芯別苗頭，更在崇德市場拜票時沿路高唱〈心花開〉。

對此，徐巧芯當晚(11月22日)也在臉書不甘示弱回應並叫陣：關於高嘉瑜委員被問到要跟我PK唱跳的事，我覺得要挑戰就要挑戰最嗨的，唯一指定曲目：〈三天三夜〉，「歡迎隨時約戰！」

高嘉瑜今(18日)在臉書發影片，只見她穿著白灰黑藍條紋毛衣長裙，在台上載歌載舞活蹦亂跳，所唱跳的正是徐巧芯的唯一指定曲〈三天三夜〉。她發文寫道：唱跳完三天三夜，保證不會冷！「大家猜今晚是阿根廷還法國冠軍？我猜阿根廷！」