新北中信特攻籃球隊18日於主場新莊體育館進行本周二連戰的最後一場比賽，面對剛組成「拉拉連線」德古拉、布拉的台南台鋼獵鷹。中信特攻一開賽就展現速度優勢，有效製造多次快攻取得分數，一度將比分拉開至雙位數。不過，台鋼獵鷹在第二節開始展現禁區優勢，頻頻在籃下取分，將比數追近甚至一度超前。比賽膠著到第四節最後3分鐘，中信特攻在林韋翰與阿巴西接連3顆關鍵三分球，成功逆轉戰局，終場中信特攻以101比93拿下主場4連勝，也是近期3連勝。

比賽一開始特攻發揮速度優勢，有效拉快比賽節奏，頻頻發動快攻得分，在第二節前半段一度將比分拉開至19分的差距。不過，獵鷹新洋將布拉在第二節開始積極加入攻防轉換，成功限制中信特攻團隊進攻的威脅，並發揮身高優勢，多次在籃下肆虐取分，半場結束中信特攻僅以53比49微幅領先。

下半場比賽雙方呈現膠著，獵鷹一度在決勝節取得超前，但在林韋翰與阿巴西連續3顆關鍵三分球帶領下，特攻在比賽進行到白熱化階段，將比分追平並逆轉戰局，終場特攻以101比93拿下勝利。

今天面對獵鷹新洋將陣容德古拉與布拉雙塔組成的「拉拉連線」，中信特攻有效的拉快比賽節奏，也多次挑戰禁區挑戰雙塔。賽後，李逸驊打趣的說：「我們發揮小跑車的速度跑贏大貨車，而今天總籃板數能夠比對手多也是贏球關鍵。」

中信特攻新洋將康格(Demitrius Conger)今天繳出雙十表現，拿下20分、12助攻，是特攻團隊面對獵鷹雙塔能夠取得勝利的關鍵。康格表示，「連續兩天出賽，自己有做適當的調整。除了跟球隊配合之外，對於生活飲食也找到自己喜歡的方式，未來也會持續與教練團戰術做配合，目標就是幫助球隊贏球。」