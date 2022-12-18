戰鬥機很酷，這一點從影視作品、遊戲等媒體的成功，就能反映公眾對戰機的喜愛。但是哪一種戰鬥機最好？更具體地說，是各國空軍更喜歡駕駛哪些戰鬥機？畢竟，戰機不光是好看而已，還要考量速度和機動性，以及維護成本和多功能性。全球航空(FlightGlobal)使用大數據分析，列舉了10種現役最受歡迎的戰鬥機，該榜單從第10名算起。

《捍衛戰士》電影中的MiG-28，其實是F-5E。(圖/美國海軍)

第10名：F-5虎2式戰機(Tiger II)：美國諾斯洛普公司(Northrop )的F-5，是這份名單上最古老的戰機之一。它首飛於1959 年，至今已超過60年了，但是時至今日，仍有403架F-5E正在服役中。有趣的是，公眾對F-5並不陌生，因為在1986年的票房大片「捍衛戰士」(Top Gun)中，扮演虛構的MiG-28，至今航空迷仍會這樣戲稱F-5E。美國海軍仍有一批F-5N戰機作為異機種對抗部隊，它也在泰國、巴西與中華民國持續使用，其中泰國與巴西還繼續升級與改進F-5E。

大陸的殲7戰機一直到2000年後才逐步退役。(圖/PRCAF)

第9名：殲7魚床(Fishbed)：成都飛機的殲7戰機，是蘇聯MiG-21的中國大陸許可版本，兩者外型非常接近，不過問世時間不同，殲7 於 1966 年首飛，而MiG-21則早在1955年已首飛。另外，由於大陸工業技術與蘇聯有差距，殲7的製作流程與零件都有所修改，使得兩種飛機的零件並不能共用。MiG-21也曾是世界產量最多的戰機，殲7數量略低一些，但是MiG-21至今大多已退役，但是殲7 仍然有 444 架現役，因為成都飛機對殲7的改進工作直到2000年左右才結束。除中共空軍以外，巴基斯坦和北韓也有相當數量的殲7。

Su-25攻擊機，是俄羅斯的對地打擊主力。(圖/sukhoi)

第8名：Su-25蛙足(Frogfoot)：蘇霍伊(Sukhoi )的Su-25，是蘇聯陣營的飛行坦克，經常與美國A-10攻擊機相提併論，因為它們都是亞音速、雙引擎、專為近距離空中支援打擊而設計。Su-25於1975年首飛，大量服役在蘇聯與東歐陣營，易於維護與操作成本低的特性，至今仍有480 架服役中的Su-25，不過數量正在快速減少。因為在俄烏戰爭當中，俄羅斯與烏克蘭都有大量的Su-25投入戰鬥，也就有大量的Su-25遭擊落化為廢鐵。

第7名：歐洲戰鬥機颱風式( EF-2000、Eurofighter 、Typhoon)：這份榜單最年輕的戰機，21世紀才正式服役。歐洲戰機計畫，最初是義大利、法國、西德、西班牙和英國的跨國合作方案，成立於1980年代，希望設計一種機動性高、多功能的空中優勢戰鬥機。然而，意見的分歧導致法國退出，之後冷戰的結束與蘇聯的解體，又使戰機的計畫持續後延，甚至可能不成案，所幸統一後的德國同意繼續留在原計畫。終於在1994 年完成首次飛行，定名為「颱風」。但是直到 2003 年才正式服役，並且還利用歐盟的關係，強迫向許多歐盟成員國推銷，終於達成522 架的產量。颱風也成功推銷到中東地區，並服役於科威特、阿曼、卡達和沙烏地阿拉伯的空軍。

F-35戰機是目前最熱銷的戰機之一，瑞士打算購買它已取代F-5E。（圖/美國空軍）

第6名： F-35閃電2式(Lightning II)：F-35也是多國合作的結果，雖然主要由美國洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)主導，但北約和盟國同樣為該戰機開發做出了貢獻，包括英國、澳洲、加拿大、挪威和丹麥。做為通俗的第5代戰機，它從開發階段就備受關注，終於在2006年首飛，2010年開始量產，隨著現有訂單的履行和額外訂單的增加，目前產量已超過540架，後續還有更多正在生產中。它的使用國也一直在增加，包括德國、瑞士、芬蘭等等。土耳其則被踢出製作團隊，後續影響與違約問題還沒有解決。

MiG-29是蘇聯晚期的泛用戰機，產量相當的大。圖為斯洛伐克的MiG-29。(圖/shutterstock)

第5名：MiG-29「支點」(Fulcrum)：米高揚(Mikoyan)的MiG-29，是蘇聯空軍的標誌性戰機之一，屬於可大量出口的前線戰機，因此有著眾多的用戶。MiG-29於1977年首飛，具有不錯的外型與作戰性能，除了俄羅斯和前蘇聯國家使用以外，很快就外銷到蘇聯盟友與親蘇的第三世界國家，總數大約822架。不過MiG-29的實戰經驗極為悲情，在波斯灣戰爭、科索沃戰爭都有大量的MiG-29被擊落的紀錄，幾乎成了其他先進戰機的經驗值大禮包。不過，在俄烏戰爭中， 烏克蘭的MiG-29成了烏國軍民戰爭初期的精神象徵，據說有烏克蘭王牌飛行員以MiG-29擊落俄羅斯入侵戰機的紀錄，被譽為「基輔幽靈」，此事無法求證，但是烏克蘭MiG-29戰機攜帶美國AGM-88反輻射飛彈打擊俄羅斯雷達系統，倒是確定的事實，也是MiG-29的重要實戰紀錄。

F/A-18E超級大黃蜂，接替F/A-18C繼續在21世紀的天空活躍。(圖/美國海軍)

第4名：F/A-18C大黃蜂(Hornet)與F/A-18E超級大黃蜂(SuperHornet)：在全球飛行的報告列了828架 F-18，這應該是「大黃蜂戰機」與「超級大黃蜂」的總和。嚴格來說，這是2種戰機，前者於1978年首飛，後者於 1995 年首飛，體型也不同，後者大了前者約25%。不管如何，大黃蜂戰機是相當出色的多用途戰機，使得它的國際用戶也多，包括瑞士、芬蘭、加拿大、澳洲、西班牙等等。

F-15EX是F-15的最新衍生型。（圖/美國空軍）

第3名： F-15鷹(Eagle)與F-15E打擊鷹(StrikeEagle)：1972年問世的F-15，曾經是專注制空作戰的純空優戰機，也曾是美國的限制銷售戰機，早期的用戶僅有美國、以色列與日本。直到1991年波斯灣戰爭才增加沙烏地阿拉伯。F-15的機體大，具有改造成戰鬥轟炸機的潛力，這就是兼顧對地打擊的F-15E「打擊鷹」。2000年後，美國放寛了F-15的出口限制，包括韓國、新加坡、卡達也新購以F-15E為基礎的改型，使得F-15的總數達到961架，成為現役戰機榜的第3名。更有意思的是，F-15還在持續改進中，美國空軍啟動了F-15EX「鷹2式」計畫，航電系統與引擎全面更新，具有更為龐大的載彈量，被稱為「飛彈卡車」。

Su-27、Su-30、Su-35在外型上都非常類似，圖為Su-35戰機。(圖/Sukhoi)

第2名： Su-27/30/34/35「側衛式」(Flanker)：Su-27被稱為蘇聯末代戰機，設計之初，就旨在與美國F-15鷹競爭，希望表現的更為傑出。Su-27在1977年試飛，原本並不外銷，但是在1991年蘇聯解體後，Su-27成為俄羅斯賺外匯的主力，也就有資金開發成其他的衍生型，包括Su-30、Su-34、Su-35。

Su-30是一種改進的雙座全天候戰鬥機，能夠執行空對空和空對地任務。Su-34是併列雙座，更為重視對地打擊的戰鬥轟炸機改型； Su-35 是Su-27的直系改進者，一種升級航電與引擎的單座多用途戰鬥機。它的使用國很多，包括中國大陸、印度、馬來西亞、委內瑞拉和越南等國。

F-16問世超過40年，仍有繼續進步的潛力，圖為F-16 block70 。(圖/lockheedmartin)

第1名： F-16戰隼(Fightingfalcon)： F-16以2,184 架的產量，位居世界最受歡迎戰鬥機之首。F-16於1974 年首飛，是第1種電傳飛控戰機，有著極佳的操作性能。1980年代，美國同意F-16出口，立即收得來自北約各國的訂單，之後其他開發中國家也下訂，使用國超過30個。之所以F-16是這麼多國家空軍的首選，是因為它的CP值最高，輕巧、速度快、改裝彈性大、多功能。在獲得眾多國家使用後，又進一步使得F-16的價格降低，與後勤操作成本降低。它的生產版本已從1976年的Block1，到如今的Block70/72，是第14個生產批次，航電與引擎再次更換，性能持續保持優勢。