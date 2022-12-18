行政院專案小組於12月9日發現國內業者疑涉為陸方平台「TikTok」在台違法從事業務活動，陸委會指出，已即予積極主動查處並移由司法機關偵辦中。

陸委會今（18）日晚間透過書面表示，有關媒體揭露有國內業者疑係北京字節跳動公司之台灣分公司，為陸方短影音平台「TikTok（抖音國際版）」在台從事業務活動，涉及違反兩岸條例第40條之1情事等報導。陸委會表示，經查本案於9日，行政院羅秉成政務委員針對「TikTok」危害我國資通安全，邀集相關主管機關召開專案會議時，即已發現上開疑涉違法情事，並即責成主管機關積極主動查處，陸委會就業者涉嫌刑事犯罪部分，亦已移由司法機關依法偵辦中。

陸委會強調，近年陸方運用TikTok等短影音視頻對其他國家進行認知操作滲透，且有為中國政府蒐集用戶個資之高度風險，已引起各國的重視並採取相關反制措施，政府基於資安保護，除已重申禁止公部門使用陸製APP外，陸委會將配合行政院指示，會同相關主管機關研議有效安全管理作為，並持續透過宣導強化國人使用網路的安全意識，以及深化對於網路媒體訊息的識讀能力。