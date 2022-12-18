性生活是許多夫妻經營關係的重要一環。一位結婚12年的二寶媽表示，可能是因為備孕過程太繁雜，生完小孩後她興致缺缺，不過每次老公只要精蟲上腦，就會不顧她是否睡著、同房的小一兒子在睡覺，對她動手動腳，就連兒子也發現不對勁，讓她氣得怒喊想踢爆老公的GG。

原PO在Dcard發文表示，自己兩胎都是吃排卵藥、照排卵期做功課才懷孕，加上老公罹患慢性病後，床上技術似乎退化，她工作下班後還得顧小孩，長時間下來讓她在產後性趣缺缺；不過老公卻是百無禁忌，只要精蟲衝腦就會對她又吸又摸，完全不顧兒子就睡在他倆中間，有時候隔天一早，孩子還會詢問她是不是被摸屁股，讓她氣得直呼「乾！我超想去踢爆老公的GG」。

原PO感嘆，自己曾撞見父母辦事現場，對她影響甚鉅。因此她多次警告別這樣做，老公卻是依然故我；偶爾幾次她有興致決定迎合，老公卻是5秒就結束，久而久之她寧可睡覺；雖然老公說要買藥壯陽，但原PO決定既沒必要，又擔心老公吃出問題。

對此，許多人紛紛回應，「繼續這樣消極處理的話會得到一個中年危機老公喔」、「想到超不舒服的回憶，我爸以前也會在我們睡覺的旁邊碰我媽，聽到我媽在罵他在逃避的聲音，真的從小就種下覺得男生很噁心的種子，到年紀很大才改善，這些男人真的不要這麼噁爛耶」、「雖然懂你的無奈跟累，但性事也是夫妻相處重要的一環，是人的基本生理需求」。

原PO則坦言，自己現在的確比較注重孩子的生活，忽略妻子的身分，但這也是老公不太管小孩造成的結果。未來她會努力尋找磨合的方法，「只是男人的性慾真的那麼大嗎？！即時白天工作忙到要命，他怎麼還有精神半夜2、3點不睡在那邊想做壞事？！」

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