31歲樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員倪暄，上月底被舊愛M男爆料交往期間劈腿小7歲樂天桃猿球員陳晨威，一度引發軒然大波。雙方發聲明否認後，倪暄神隱19天，今（18日）復工參加小巨蛋的活動，被同隊的林襄以3字評價外型。

倪暄捲入劈腿疑雲後，四面八方的傳言排山倒海而來，一度被爆曾離婚、被公司退團，均被經紀人一一否認。沉澱數天，倪暄久違PO打爵士鼓的動態，有感而發說：「這陣子雖然真的很低潮，但還是非常認真地準備表演」，預告18日將站上小巨蛋。

今（18日）晚間，也有出席該場活動的林襄，在IG限時動態PO倪暄、菲菲（李恩菲）攜手合唱的翻攝影片，只見雙姝妝髮精緻，身穿全白洋裝翩翩登場，其中倪暄一掃前陣子的陰霾，露出淺淺的甜笑，林襄忍不住標記兩人的帳號，稱讚：「太美了。」

倪暄外型姣好、身材惹火，曾有最美啦啦隊員的封號，11月底卻被舊愛M男向媒體爆料兩人約從今年7月開始交往，期間倪暄卻跟前男友陳晨威糾纏不清，甚至背著他到男方家過夜，氣得M男開價60萬元賠償金，否則就要公開一切。

面對劈腿風波，倪暄透過經紀人發聲明闢謠，強調和陳晨威僅是朋友，絕無發生超友誼的舉動；接著指控M先生多次威脅訴諸媒體和恐嚇，甚至使用激烈言詞，當下只能哀求及道歉平撫對方的情緒，並非承認影射的內容，目前已委託律師收集證據，不排除提出告訴。

而陳晨威經紀公司發聲明澄清，強調他確實沒介入他人感情，絕無如M先生所影射之情節，接著痛批M先生斷章取義，只截取對自身有利的片段資訊，影射陳晨威承認自己越界卻不願道歉，並提出高達60萬賠償金，雙方多次協商無果，決定停止溝通。