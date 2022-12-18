近期各大投資機構陸續公布11月持倉報告，相關變動情況受到市場矚目。海外規模最大的大陸股票基金、由摩根資管發行的基金：JPM China A-Share Opps，11月大手筆加碼A股股王貴州茅台，加碼幅度高達100％，一舉成為該基金第七大重倉股。

貴州茅台A股16日股價收報人民幣（下同）1,786.87元，近一個月股價累計上漲17.56％。2022胡潤中國食品行業百強榜18日出爐，貴州茅台的價值年增10％至2.4兆元，不僅蟬聯大陸食品業最具價值企業，更擴大與後幾名的距離，該公司價值超過第二名至第六名五家企業的價值總和。

中國基金報報導，截至11月底，JPM China A-Share Opps的前七大重倉股分別是招商銀行、寧德時代、邁瑞醫療、中國平安、隆基綠能、匯川技術、貴州茅台。11月該基金加碼寧德時代4.02％，增持中國平安7.01％，但減持匯川技術4.85％。

除了摩根資管以外，英國知名資管機構安本投資旗下中國旗艦基金，11月也顯著加碼貴州茅台。11月上述基金加碼貴州茅台17.18％，增持寧德時代18.37％，加碼隆基綠能5.64％。另外，富達中國消費新動力基金11月則稍微增持貴州茅台。