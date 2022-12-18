民視主持人段慧琳（Windy）為了《Go Go Taiwan》節目，接下「重機越野」的學習新任務，不但得在兩週內完成重機課程，結訓後還直接挑戰 off-road 林道，在山林中野營一晚後更加碼攀登百岳，拍攝行程超硬派。她分享照片時，網友紛讚她「帥炸」、「真・全能型主持人」。

段慧琳說，才剛剛拿到駕照，騎在林道路面泥濘又有樹根、落石，過程中難免緊張，甚至一度差點「撇車」。但也很痛快，覺得自己像女英雄，身為主持人的她，還跟戲劇製作人們喊話，若有角色需要重機女騎士出演的話，我超樂意去客串。

段慧琳今年第三季才配合節目拍攝，陸續完成百岳攀登、泳渡日月潭等熱血計畫，第四季重機任務馬上接踵而來，她坦言，製作人告知節目想法的當下，我有點傻眼。雖然我以前學過檔車，但那時騎的是輕型的檔車，而且已經有十年沒騎了！段慧琳說，她跨上重機教練車時，要踮腳才踩得到地板，讓她很擔心自己駕馭不了。

為順利達成任務，節目組陸續請來車界重磅級達人「加菲貓」陳琮閔、「卡普大叔」來擔任教練，並為段慧琳特別挑選較容易駕馭的車款，甚至導演和工作人員還相繼「撩落去」，陪她一起特訓、考照，讓她感動大呼，這個團隊根本使命必達！《Go Go Taiwan》的重機挑戰，也將分成上、下兩集，連續兩週在週日上午11：00 於民視播出。