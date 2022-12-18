德國媒體「民聲報」（Volksstimme）報導，晶片巨頭英特爾正延後其德國超級晶圓廠，在明年上半年開始興建的原定計劃，因為其希望能得到更多政府補助金，以彌補因物價高漲而導致興建成本大增近二成的差額。

據報導，英特爾指目前出現「艱難的市場情況」而無法再保證其蓋廠計劃能按原定時間動工。該報指出英特爾因為興建成本大增，而要求德國政府提供更多補助金。

英特爾在3月宣布大規模投資六個歐洲國家，其初步計劃是在德國東部城市馬德堡投資170億歐元（約180億美元）蓋二座晶圓廠。其投資規模未來可能擴大逾三倍，再興建六座晶圓廠。

其預期德東廠在明年上半年開工，然後計劃在2027年開始運作。德國政府已承諾對其德東廠投資至少68億歐元。

但歐洲的能源與原物料等價格持續飆漲，打亂了英特爾原先定好的支出計劃。物價高漲後讓其蓋廠的實際支出大增至200億歐元。

根據民聲報報導，英特爾發言人巴提達（Benjamin Barteder）表示，在各種地緣政治挑戰不斷增加的情況下，晶片需求卻下跌，這導致英特爾仍無法決定德東廠開始動工的時間。

報導指出，英特爾強調其正在跟德國政府討論之中，希望能解決其在興建晶圓廠上的實際支出，與原先預算之間出現落差的問題。英特爾表示在目前興建費用出現落差的情況下，該公司正與德國政府合作以推動蓋廠計劃能順利進行。

英特爾未立即評論相關報導。

英特爾目前在歐洲包括德國預定項目第一階段投資額達330億歐元，未來10年總投資額可能增加至800億歐元。其美國項目預定投資額最高達1,000億美元，初期投資逾200億美元。但歐美等計劃最終要看政府如何補助而定。