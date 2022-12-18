早年以青春玉女歌手身分出道的港星薛凱琪(Fiona)，外型甜美的她往戲劇圈發展表現亮眼，拍攝多部賣座電影《早熟》、《分手說愛你》等打開知名度，近年她將事業重心放在大陸，除了演藝工作外，還開創個人時裝品牌；去年就沒有接演戲劇作品的她，近期登演戲類綜藝，因為未來戲路問題，讓惠英紅和趙雅芝展開激烈辯論。

薛凱琪在節目中表示演戲想順其自然，現在演媽媽可能沒有說服力，等到五十幾歲時再試戲試一些媽媽的角色，結果當場被吳鎮宇打槍：「不可能的了，妳現在的問題就是一個卡，娃娃臉是很慘」，吳鎮宇以日本女星松隆子為例，強調松隆子過去多拍攝偶像劇題材，青春逆齡的外型很容易就被定型，直到44歲才跳出偶像劇的框架成功轉型，「人家不敢找妳演少女，也不敢找妳演媽媽」。

吳鎮宇直言薛凱琪的娃娃臉成為她的框架：「人家不敢找妳演少女，也不敢找妳演媽媽」。（圖／微博）

過去是人氣花旦的張可頤直言：「不論妳保養得像什麼年齡，好像薛凱琪，看上去可能二十七、二十八歲而已，但是那個現實中，導演也好監製也好，他們不會看妳，（就算）保養得像二十七、二十八歲，（也不會）選妳做一個少女」。

惠英紅認為薛凱琪看起來年輕不好。（圖／微博）

趙雅芝當場反駁惠英紅。（圖／微博）

惠英紅認為每個年齡該有不同的樣貌，坦言在她看來薛凱琪41歲卻看起來像20歲不好，這讓逆齡有成的趙雅芝瞬間變了臉色，趙雅芝反駁惠英紅的觀點，「她沒有去裝嫩，我覺得她就是活得她自己，她是隨遇而安，她覺得自己舒服就好啦」，不過吳鎮宇和惠英紅則持反對意見，認為私人可以保持，但工作中仍是這種狀態就很容易沒工作，雙方意見僵持不下，爾冬陞則打圓場：「妳就慢慢吸收，希望妳能在這次過程裡面，看看得到一點點東西也好，反正我希望妳開開心心。」

最後惠英紅表示自己希望學員們好，才會說得很直接，希望薛凱琪不要介意，薛凱琪則坦言看到那麼多前輩為她認真探討可能性很感動。