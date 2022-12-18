民眾黨新竹市長當選人高虹安日前因涉嫌詐領助理費案，被諭令60萬元交保候傳。媒體人吳子嘉表示，高虹安不見得將來會被判有罪，但是她交保60萬，他預測高虹安「百分之百起訴」。

吳子嘉今(18日)在《董事長開講》網路直播節目中認為，高虹安可說是政治菜鳥，也就是說，她不懂得保護自己。他甚至預測，高虹安這件案子，雖然將來不見得會被判有罪，但是她以60萬交保，百分之百會被起訴，否則檢察官讓她交保60萬幹什麼，直接叫她回家就好了。

吳子嘉接著表示，作為一個知名度很高的民意代表、政治人物，就要把防護網、保護傘建立起來，但高虹安就是看不懂這件事。

還有網友問到，為何民眾黨內會有反咬高虹安的事發生？民眾黨新科台北市議員林珍羽回應，前民眾黨竹北黨部執行長林冠年因酒駕被開除黨籍，他在選戰過程中需要舞台，他說準備很多資料，提供給檢調單位等等。她呼籲，請不要讓一個被開除黨籍的人來左右大家的思維，他已不代表民眾黨，

林珍羽接著質疑表示，林冠年是為了選舉才加入民眾黨。民眾黨裡面確實有很多投機者，可能有的人在選完受不了就走了。

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