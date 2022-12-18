許多情侶都會一起享受性生活。不過一位女網友表示，男友趁著她月經來「闖紅燈」，完事後發現經血沾到床單，沒想到男友卻是清理自己身體後，在一旁站著看她緊張的清理床單。貼文一出，許多人紛紛勸她趕快分手，同時也警告闖紅燈其實很傷身，容易造成身體感染各種病毒！

原PO在Dcard發文表示，雖然最近月經來了，可能因為她沒有經痛，很想發生關係的男友希望發生性關係，因此不好意思拒絕的原PO就這樣讓他「闖紅燈」；完事後男友發現經血沾到床單，沒想到卻是自顧自地走進廁所清理身體，站著看原PO自己緊張的清理床單，讓她直呼「頓時覺得自己好可憐」。

對此，許多人紛紛回應，「瞎，他想要，做完也不幫忙清」、「都月經來了有什麼好不好意思拒絕的」、「男友想做很正常，但還是要尊重吧！兩人的事情，別想那麼多，分就對了」。

另外也有不少內行人警告，闖紅燈其實很傷身，「月經來建議不要行房喔很容易感染，這時候身體很脆弱，像我事後就會尿道炎，真的每次都會，還有要墊毛巾比較好，我男友都會幫忙清理跟抱我去廁所清潔，原PO要跟男友好好溝通，不尊重你的就不要了吧愛自己比較實在」、「月經來還無套真的很傷的…真的希望你不要等身體發炎才意識到嚴重性」。

事實上，婦產科醫師郭安妮曾說明，女性在經期時免疫力較弱，性行為後容易發生感染，另外月經來潮時發生性行為，強烈撞擊可能加劇經血逆流，導致子宮內膜異位，因此不建議在這段時間發生性行為。