近期港股物業股整體股價上漲後，各公司大股東出售物業公司股權籌資的消息頻傳。繼碧桂園、雅居樂、中國奧園後，大陸地產商旭輝控股旗下港股物業管理商：旭輝永升服務15日發出控股股東配售股份公告，成為最近物業股拋售潮的最新案例。
旭輝永升服務港股16日股價收漲8.11％至5.2港元，近一個月股價累計上漲26.83％。旭輝控股16日股價收漲0.73％至1.38港元，近一個月股價累計上漲18.97％。
界面新聞報導，旭輝永升服務公告顯示，控股股東之一的Elite Force於14日和配售代理簽訂協議出售9,000萬股股份（占公司已發行股本總額約5.15％）。配售價每股4.85港元，此配售事項將籌集4.36億港元。
Elite Force由旭輝永升服務董事會主席林中、副主席林峰和林偉共同擁有，林偉為林中和林峰的胞弟。林氏三兄弟也是旭輝控股的主要股東。
IPG中國區首席經濟學家柏文喜分析，林氏三兄弟這次的減持計畫，將給予市場更多的投資機會，其投票權進一步下降，更有利於潛在投標人參與旭輝永升服務的競標。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。