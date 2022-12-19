近期港股物業股整體股價上漲後，各公司大股東出售物業公司股權籌資的消息頻傳。繼碧桂園、雅居樂、中國奧園後，大陸地產商旭輝控股旗下港股物業管理商：旭輝永升服務15日發出控股股東配售股份公告，成為最近物業股拋售潮的最新案例。

旭輝永升服務港股16日股價收漲8.11％至5.2港元，近一個月股價累計上漲26.83％。旭輝控股16日股價收漲0.73％至1.38港元，近一個月股價累計上漲18.97％。

界面新聞報導，旭輝永升服務公告顯示，控股股東之一的Elite Force於14日和配售代理簽訂協議出售9,000萬股股份（占公司已發行股本總額約5.15％）。配售價每股4.85港元，此配售事項將籌集4.36億港元。

Elite Force由旭輝永升服務董事會主席林中、副主席林峰和林偉共同擁有，林偉為林中和林峰的胞弟。林氏三兄弟也是旭輝控股的主要股東。

IPG中國區首席經濟學家柏文喜分析，林氏三兄弟這次的減持計畫，將給予市場更多的投資機會，其投票權進一步下降，更有利於潛在投標人參與旭輝永升服務的競標。