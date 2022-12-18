嘉義市長選舉18日投票結果出爐，國民黨市長黃敏惠爭取連任成功，以5萬9874票、63.82％的超高得票率連任；民進黨候選人李俊俋則得到3萬2790票。國民黨台北市議員徐弘庭在《鄭亦真辣晚報》節目指出，民進黨把嘉義市長跟立委補選都放在禮拜天，希望靠低投票率、政黨組織動員、基本盤，能偷到這一席市長，但最大的誤判卻是不知道問題在國內政治，黑道、洗錢、開槍等問題都沒解決，所以綠營支持者不出來投票。

徐弘庭表示，這次的選戰從結果看來，反映兩件事：整個民進黨目前還是對於他們執政到底出了哪些問題，有一個最大的誤判。嘉義為什麼補選，是因為有一個市長候選人往生了，大家決定市長補選要放在哪個時候，當時國民黨就有講說，如果所有市長候選人合議，認為對選情沒有特別大的影響的話，是不是就為了省錢，大家還是同一時間一起辦(投票)？可是民進黨當時就堅持不要。

「補選通常在什麼時候？都在禮拜六，這是這次嘉義跟立委補選都放在禮拜天！」徐弘庭說，所以民進黨在想什麼？他在想我能不能靠比較低的投票率，靠政黨組織動員，靠基本盤，能偷到這一席縣市長，這是民進黨一開始的想法，這反映了他們對他們的政績跟組織動員能力，還是非常驕傲的。

徐弘庭指出，可是選舉的結果告訴他什麼？這次的選票開出來，民進黨最大的誤判就是什麼？他不知道他自己的問題，其實是在整個國內的政治裡面，在疫情，在黑道的問題、洗錢的問題，開槍的問題，這些問題全部都沒有解決。他這次少的選票，大部分是源自於他自己的支持者沒有出來投票。所以在低投票率的情況下，黃敏惠還是拿到了6萬多票。