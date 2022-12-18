嘉義市長選舉18日投票結果出爐，國民黨市長黃敏惠爭取連任成功，以5萬9874票、63.82％的超高得票率連任；民進黨候選人李俊俋則得到3萬2790票。國民黨台北市議員徐弘庭在《鄭亦真辣晚報》節目指出，綠委范雲到嘉義助選，批黃敏惠已經做13+4年，但民眾想的卻是范雲3+11沒會議紀錄。民進黨真的以為自己沒做壞，最後民眾用選票告訴你：事實跟你想的不一樣。從李俊俋的選票可以知道，他的基本盤並沒有催出來。

「我覺得嘉義真的是一個民主聖地！」徐弘庭強調，上次嘉義市黃敏惠的票還沒有這一次好。你看她的勝選感言，她全部都在講建設，她全部在講未來要做什麼，她希望中央能幫忙些什麼東西，這才是一個做事的人。

徐弘庭提到，嘉義市的民進黨立委王美惠上次拿到8萬票，所以嘉義其實是一個很擺盪的結構。這次嘉義市民用選票告訴民進黨一件事情，就是你不要再誤判了，你的問題在內政，你要把該處理的事情處理好。

「這次民進黨並不想把嘉義市的選戰打熱，所以蔡英文並沒有去。」徐弘庭說，也不像過去搶救某個選區每天都有不同的政治明星。范雲下去說什麼黃敏惠是13+4，她已經做17年了，可是人家看到妳范雲想到什麼？3+11！黃敏惠的13+4拿得出政績，看得到嘉義的改變。妳(范雲)的3+11連個會議紀錄都沒有，大家一看到她就想到疫情疫情疫情。所以黃敏惠這次得票率這麼高，范雲某種程度也幫她拉了不少票。

徐弘庭強調，這次民進黨對於民眾的掌握度發生了很嚴重的誤判，他們真的以為他們沒有做壞，真的以為疫情的時候他們表現得很好，以為他們在很多重大工程裡沒有弊案，他們真的以為抄論文沒有問題。最後民眾用選票告訴你：對不起！事實跟你想得不一樣。這次從李俊俋的選票可以知道，他的基本盤並沒有能夠催出來。