33歲女藝人大元（林艾璇）從節目《大學生了沒》出道，曾是女團Popu Lady成員之一，現在轉往戲劇圈發展，時常在社群平台分享生活。今（18日）晚間，她發文透露上週等紅綠燈時，被後方車輛追撞，「我和我的小車就這樣成了夾心餅乾」，所幸沒有大礙。

大元18日在社群平台貼出新動態，表示上禮拜發生車禍，當時她跟平常一樣等待紅綠燈，未料被後方的車輛追撞，「我和我的小車就這樣成了夾心餅乾」，從照片中可以看到，當日是溼答答的寒冬，兩台車在夜晚中撞成一團，黑色那輛的車頭有些受損，可見撞擊力道已達某種程度，大元驚險地回憶：「我覺得當下的我比平常還冷靜欸，只是真的是控制不了的發抖，嚇」。

事故發生後，大元看到愛車被撞擊，感到很心疼，但她認為安全第一，鬆口氣地寫道：「所幸我還活著，人沒事，大家都好好的，還有什麼比這個更重要的嗎？」並希望大家行車平安、壞事過去好事到來。

許多網友見狀，紛紛留言關心：「後面那車沒在看喔」、「天啊，還好人沒事，但記得去拜拜一下喔」、「注意安全啊」、「沒受傷就好」、「開車千萬要小心」。