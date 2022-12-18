親綠媒體於2021年10月15日的報導。（取自網路）

台灣近日有食品被大陸以未完成註冊為由暫停進口，經網友查詢，認為是有人將鳳梨酥等糕點歸類在「包餡麵食」向大陸申請註冊。對此，食藥署發聲明強調，完全不是事實。不過另有民眾找到2021年親綠媒體的報導，稱「14類產品包含鳳梨酥、糕餅類等包餡麵食…」，這位民眾表示，「這下真的尷尬了！」

「興趣使然的路人」、「一百五」及「己爸偶」等臉書專頁質疑，是否有人將鳳梨酥等糕點歸類在「包餡麵食」，向大陸進行申請註冊？因為許多原本做糕餅的公司，原先以「包餡麵食」進行申請，結果全數遭暫停進口；但相同的公司事後以「餅乾、糕點、麵包」類進行申請，就全數成功註冊。

食藥署對此發聲明鄭重駁斥，此為假訊息，子虛烏有，完全不是事實。

食藥署聲明指出，食藥署於110年10月15日建置清單上傳專區，並將推薦註冊產品定義置於常見問答及註冊文件(如：包餡麵食)，分別公布於食藥署官網及輸銷平台的輸中專區。

食藥署強調，中國於2021年11-12月才開放「進口食品境外生產企業註冊管理系統」，此時，屬於自行註冊的產品(如:餅乾、糕點、麵包)，是由業者自行至中國的註冊系統填寫註冊申請文件。

不過有民眾找出親綠媒體於2021年10月15日報導稱，14類產品「包含鳳梨酥、糕餅類等包餡麵食」、保健食品，還有腸衣、蜂產品、蛋與蛋製品、食用油脂和油料、食用穀物、穀物製粉工業產品和麥芽、保鮮和脫水蔬菜，以及乾豆、調味料、堅果與籽類、乾果、特殊膳食用食品。

報導也說，「吳秀梅指出，上述14類業者須於7天內（10月22日前）到食藥署官網『輸中食品生產企業推薦註冊專區』統一填報，完成線上註冊後由食藥署作為統籌窗口，於10月31日前提交予中國大陸海關總署進出口食品安全局。」

這位民眾表示，「這下真的尷尬了！」