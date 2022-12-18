（23:36更新，補充內文）(23:55更新，上半場結束)2022卡達世足賽18日晚間11點演冠軍戰，阿根廷狄馬利亞第23分鐘遭法國禁區內犯規，隊長梅西罰進12碼球，助「藍白軍團」先馳得點以1比0領先。梅西進球也一口氣創下兩個紀錄，而首顆進球也有功勞的狄馬利亞在第36分鐘追加進球，阿根廷2比0領先。

今晚決賽是梅西第26場世足出賽，將超越德國名將馬泰斯成為賽史第一人。他罰進本屆世足賽個人第6顆進球，不僅在金靴獎獨居領先，且世足生涯累積12進球8助攻，成為進球＋助攻達20球的第一人，並創下於單屆世界盃每個賽段（小組賽、16強、8強、4強、決賽）都進球的空前紀錄。

率先進球的阿根廷踢來更有底氣，第36分鐘獲得機會快攻，梅西背身妙傳右路，隊友阿瓦雷茲第一時間前塞，阿利斯特突入右側禁區冷靜橫傳，助攻狄馬利亞左腳勁射破門；眼看被阿根廷上半場就進兩球，法國隊總教練德尚上半場就換人，將登貝萊和吉魯換下。

姆巴佩持球機會少，加上進攻上的串連並沒做得很好，法國隊就算有身材上比較高大，也沒有佔太多優勢，甚至踢來沒有太多威脅，上半場被進兩球，是法國第一次在世界盃決賽陷入落後也是首度面臨2球落後，阿根廷更是從1986年以來，第一次在世界盃決賽進球，而阿根廷上次世界盃奪冠，也是在1986年。