當美國女籃WNBA球星格林納(Brittney Griner)被俄國逮補，被重判9年後，美國總統拜登在12 月8 日進行囚犯交換時，選擇了俄羅斯軍火商維克多•布特(Viktor Bout)做為交換對象，此人販賣武器給衝突國家，是戰亂的推動者，其罪行等級與格林納根本不能相比。來介紹一下「戰爭之王」(lord of war)布特。

這位臭名昭著的國際軍火商，出生在如今的塔吉克共和國杜尚別（Dushanbe），當時塔吉克並未獨立，仍是蘇聯的一部分，因此長大後進入蘇聯紅軍擔任軍官，具體工作不明，大多數人猜測他可能是一名翻譯。因為他精通葡萄牙語、英語、法語、阿拉伯語和波斯語，這些都對他後來的職業生涯大有裨益。

在他成為軍火販之前，人們對他的生平知之甚少。有人說他是蘇聯軍事情報局的成員，也有說法認為他是國安委(KGB、克格勃)人員。能確定的是，在蘇聯時期，他參與了蘇聯的幾個對外戰爭或軍事援助工作，因為在他的軍旅生涯中，他學習了科薩語和祖魯語，這是安哥拉戰爭期間學會的語言，這些經驗也成為他日後在非洲衝突國家交易軍火的人脈基礎。

蘇聯解體後，布特移居俄羅斯，成為俄羅斯聯邦公民，之後利用他在曾在軍方服務的關係，購買了一些蘇聯製造的飛機，開始對非洲中部開展空運業務。儘管這些行動合法，但調查員認為，他在那時候就開始了軍火交易生涯。

安哥拉、賴比瑞亞、獅子山和剛果民主共和國爆發衝突時，聯合國對這些國家下達武器禁運，然而布特利用自己的貨運機隊開始運送武器，為他贏得了第一個綽號，即「制裁破解者」(Sanctions Buster)。1990年代中期，他開始將軍火貿易擴展到阿富汗，在那裡他向反塔利班的北方聯盟運送武器和彈藥。

然而，布特最賺錢的交易仍在非洲，安哥拉內戰期間，他將保加利亞製造的武器和彈藥運到了安哥拉。據稱，他也大方的出借自己飛機，讓其他武器走私者可以貨暢其流。之後他的客戶又增加賴比瑞亞著名的獨裁者泰勒(Charles Taylor)，以及南斯拉夫總統米洛塞維奇(lobodan_Milošević)，也就是說，他也涉及南斯拉夫戰爭。

布特與利比亞獨裁者格達費、真主黨以及中東和非洲的一些反以色列團體都有交情，他同時也是個洗錢高手，外界很難知道他的金流走向，於是他有了「戰爭之王」的外號。

「出來混的總是要還」， 2008年，美國緝毒局官員德里克•馬爾茲（Derek Maltz）的小組假稱自己是革命武裝力量 (FARC) 的成員，正想對哥倫比亞政府發動戰爭，找布特買肩射地對空飛彈、單兵穿甲火箭彈等等，雙方經過反覆交涉，同意在泰國交易，然而布特不知道於泰國已同意了這場誘補行動，在雙方碰面，確認是布特本人之後，泰國皇家警察、國際刑警組織和美國執法單位立即一擁而上將他逮捕。

隨後，布特被美國聯邦法院以「共謀殺害美國公民和官員」、「運送防空武器」、「支援恐怖組織」等罪名成立，被判處25年以上的徒刑，然而，在他如今被引渡到俄羅斯之前，只服刑了14 年。