情侶間的特有舉動，其實有所意涵，「最美性學博士」許藍方日前在直播說明，部分女性咬伴侶的3個原因，其實是表達佔有慾及宣示主權，也是一種「很喜歡你」的反應，不過若是啃咬出傷口時，可能就是恨意的表現。

最美性學博士許藍方在YouTube頻道《許藍方博士 Dr. Gracie》分享，有男網友發問「老婆平常喜歡咬人怎麼辦？因為很興奮？」，許藍方指出，當伴侶很喜歡對方時，確實會不小心想要咬人，可能突然咬手、咬臉，並非變態行為，而是一種愛的表現。

許藍方解釋女伴會想咬人的原因，一是佔有慾使然，因為女方認為「只有我可以咬你，只有我咬你你不會生氣，因為你是我的男人」；其次為「宣示主權」的心理，咬人是不對的行為，如果伴侶允許這麼做，就會產生優越感，「因為你是女朋友，你可以咬！」；最後是表達「很喜歡對方」的行為反應。

許藍方也強調，「不咬的人，不代表他不愛你」，並非每個人都會透過「咬人」表達愛意，正常狀況都是輕咬即止，假如已經咬到受傷流血，那就可能是恨了。