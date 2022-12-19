總統蔡英文17日合體行政院長蘇貞昌，出席「做伙來呷飯」食農教育推廣活動，針對蔡、蘇兩人的互動，國民黨嘉義縣長候選人王育敏表示，蔡英文的手是插在口袋裡，好像很怕跟蘇貞昌握手。民進黨立委高嘉瑜馬上跳出來喊說「天氣太冷了」，讓現場來賓不禁爆出一陣笑聲。

王育敏18日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，她從來沒有看過像蘇貞昌這樣的行政院長，通常選舉大敗後，閣揆第一時間就該請辭，比如2014年時任行政院長的江宜樺和2018年擔任行政院長的賴清德。只有2022年蘇貞昌跟人家不一樣，講話還很大聲，然後賴在那個位置，之前還傳出找桃園市長鄭文燦來當副手，一副他還是要穩穩坐在院長的位置上。

王育敏接著表示，台灣民意基金會民調顯示，過半的國人都覺得蘇貞昌該下台了。這件事情很弔詭的是，蔡英文作為一國之君，連行政院長都不敢動，王不禁表示，有時覺得蔡英文的魄力很堅決，處理什麼事情看來很明快，但有些事情卻優柔寡斷。

王育敏指出，最近大家都在作文章，看到蔡英文、蘇貞昌站在一起的畫面，蔡英文則把手插在口袋裡；高嘉瑜此時跳出來喊「天氣很冷」。王育敏接著指出，蔡英文好像很怕跟蘇貞昌握到手，高嘉瑜再度跳出來說，「妳想太多，天氣太冷了」。