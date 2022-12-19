台北市第三選區立委補選將在明年1月8日投票，針對國民黨王鴻薇和民進黨吳怡農的選情，民眾黨新科台北市議員林珍羽透露，她在中山區每個路口都看得到王鴻薇的車子，看來吳怡農要小心了。

吳子嘉18日在《董事長開講》網路直播節目中表示，民進黨今天輸掉嘉義市長選戰，台北市第三選區立委補選會不會輸？林珍羽回應表示，吳怡農要小心了，即便王鴻薇現在仍是確診的狀態，但是在中山區，她自己到哪一個路口，都看得到王鴻薇的車子。

林珍羽接著表示，中山區還是有非常多的眷村，而且民眾黨選民這一次沒有明顯的支持對象，她的選民比較多偏向吳怡農，但是有可能不出門投票。補選本來就是低投票率，所以大家不出門投票，就是會被左右。

林珍羽坦言，民眾黨支持者對這兩個候選人都不想投，因為都沒提出完整的政見論述。吳怡農現在做一件很聰明的事情，不管他提出來的政見好不好，但至少他已經在轉移方向了；王鴻薇在這部分則要小心。