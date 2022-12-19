英國27歲「母控男」狄克森（Adam Dixon）因不滿離婚的媽媽另結相歡，竟駕車衝撞並輾過母親男友2次，造成對方脊椎骨折、19根肋骨斷裂。母親在庭上更表示，先前曾被兒子跟蹤、威脅她說出去哪裡與跟誰見面，讓她活在恐懼中。

據《每日星報》報導，自稱因父母離婚受到創傷的狄克森，從媽媽與新歡優素福（Tarek Youssef）交往開始，就對優素福有強烈敵意，並像恐怖情人般跟蹤母親外出、要求媽媽告訴他去哪裡與見了誰，甚至亮刀恐嚇：「如果被我看到他，我會殺了他！」迫使母親與男友只能低調交往。

然而，狄克森母親日前與男友購物返家後，就見到兒子的車輛停到道路對面，並察覺對方躲在一道牆後偷窺，接著與走出家外的男友發生口角，之後就看到兒子跑回車上，先開車逼退男友，再撞倒他來回輾過2次。優素福送醫後確定斷了19根肋骨、脊椎骨折、一隻腳骨折變形與肝臟受創。

警方指出，儘管狄克森供稱當時遭男友母親死亡威脅，但從住家監視器可見兩人相隔有段距離，接著就看到狄克森駕車衝撞優素福。對此，辯護律師聲稱狄克森患有精神分裂與出現妄想，才會做出危險行為，而優素福則透過聲明表示「這件事永遠改變了我的人生，我對生活失去了興趣」。

法官審理後認為狄克森行為與精神疾病關係輕微，其暴行主因來自於「對父母和解的希望破裂」，從而對被害人發展出惡意，依謀殺未遂罪判處狄克森13年4個月有期徒刑。

更多 CTWANT 報導