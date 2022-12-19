大陸內蒙古女子魏思麗女士近日收到政府通知，得知房子被納入拆遷範圍內，到時能有人民幣419萬元（約新台幣1849萬元）的補貼進帳。沒想到，房子的原主人聽到風聲也趕了過來，提出「分拆遷款」的要求。魏女認為，當初自己花了16萬元買房，還有白紙黑字的購房合同，房子已與原主人無關，雙方對簿公堂。

綜合陸媒報導，2017年，內蒙古赤峰市政府擬定了一份棚戶區改造計劃，一方面是為了改善城市面貌，促進經濟發展，另一方面也是為了改善居民住房困難的情況。魏思麗也非常高興，她的房子總共面積是431平方米，按照拆遷方案計算，大概能有419萬元的補貼款。

沒想到，房子的前主人劉亞雲母子很快找上門，要求魏女將房子的拆遷款分給自己一半，接著搬出《土地管理法》關於農村宅基地及房屋買賣等情況，指城鎮職工或已有城鎮戶口的居民不準私自到農村買房、租地建房，而魏女正好城鎮戶口，劉姓母子據此主張合約無效，並對魏女提出告訴。

當地法院認為，劉亞雲母子作為賣家，先是承認了合同的有效性，後又以違法買賣為由，主張合同無效，存在違反誠實守信的原則，屬於主要過錯方，擔責70%；魏思麗簽訂了非法的各方合同，屬於次要過錯方，擔責30%。經過一番複雜的計算，魏思麗總共得到了382萬多元，而劉亞雲母子得到了37萬2000元。

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