大腦有兩條截然不同的途徑能製造焦慮。一條始於大腦皮質，另一條則直接穿越杏仁核。焦慮有時始於皮質、有時始於杏仁核、有時二者兼有，但不論如何，都要經過杏仁核來產生焦慮的感覺。

基於大腦皮質途徑的焦慮

首先是皮質，也就是大腦皺皺的灰色外層。人類物種最令人敬佩的許多能力都來自於皮質，但這些能力也導致皮質有本領創造大量的焦慮。

皮質是感覺、思想、邏輯、想像、直覺、有意識的記憶和計畫的途徑，也是多數人在推敲焦慮的原因主要針對的部分。治療焦慮通常會針對皮質途徑，是因為它是更有意識的途徑，我們比較能察覺這條途徑發生了什麼，也更能「讀取」大腦的這個部分正在記起和關注些什麼。

比方說高三生看到某大學寄來的通知信，還沒打開就猜測自己可能沒有通過入學申請，然後開始感到焦慮，這是他的皮質對通知信的不當詮釋。又比方說媽媽把小嬰兒託付給保母後出門買菜，途中突然擔心起小孩的安危，雖然當下沒有任何訊息和證據指出孩子有危險，但光是想像保母沒有照顧好小孩的情境，她就開始焦慮了。

基於杏仁核途徑的焦慮

產生焦慮的第二條途徑，涉及位於大腦中心附近的杏仁核，杏仁核是許多情緒反應的來源，也包含焦慮。當家庭醫師和精神科醫師「開藥」來幫助病人減輕焦慮時，通常就是在鎮靜杏仁核。

杏仁核會在不到十分之一秒的時間觸發古老的戰或逃反應，而且往往不會產生你察覺得到的想法，因為它比皮質所能運作的速度更快，能在沒有意識知曉或控制的情況下製造出焦慮反應。所以你的焦慮會看似沒有明顯原因、沒什麼邏輯可言，你比較是感覺到它對你造成的影響，也就是身體變化、神經兮兮、想逃避某種情境或出現攻擊衝動。

例如一位先生發生過一場嚴重的車禍，當時開車的女友身受重傷。直到今日，每當他必須搭車時都會很焦慮。

雖然他在搭別人的車時並沒有想起車禍的事，但就是會有要避開坐別人車的強烈感受，如果他試圖要搭車，身體就會極度不舒服，覺得會有不好的事發生──這讓他多年以來都避免坐別人的車，只自己開車。

其實，杏仁核是我們的保護者，對日常生活中可能預示潛在傷害的一切保持警戒，但杏仁核有可能過度反應，在實際上不危險的情境中製造恐懼反應，上面的例子就是杏仁核在車禍的經驗中學到把坐別人的車當作危險的事。

對策大不同

如果我們想要緩解焦慮，就必須了解和處理皮質和杏仁核這兩條不同的焦慮製造途徑，因為把處理基於皮質途徑的焦慮的策略，用在緩解基於杏仁核的焦慮上，不只往往徒勞無功，還有可能讓我們愈來愈焦慮。

（本文摘自《第一本認識恐懼的神經科學讓焦慮不見了》／柿子文化）

【內容簡介】焦慮在我們的日常生活經常發生，有時候你甚至不知道原來是焦慮在作祟，有時就算知道了，你也拿它沒輒，本書帶你從腦神經的觀點，找到焦慮的解方。

為什麼活化負面情緒記憶反而能讓你不被焦慮和恐慌綁架？

為什麼你就是消不掉腦海裡的負面想法和想像？

為什麼運動、冥想和有意識的呼吸能及時讓你放鬆下來？

為什麼說正念是焦慮的終極解藥？

你是否曾好奇，在你感到焦慮、恐慌或擔憂時，腦中正在發生什麼？研究證明，杏仁核與皮質（二者皆是大腦的重要部分）是惡名昭彰的焦慮來源，杏仁核負責我們的「戰或逃反應」，皮質則是擔憂、強迫意念和反芻思考的轉運中心。

知道了這些，你可以如何掌控這些強有力的大腦功能，打從根源停止你的焦慮呢？《第一本認識恐懼的神經科學讓焦慮不見了》基於近二十年的神經科學和研究，提出了克服焦慮的獨特、實證的解決之道。你將發現焦慮如何在腦中製造出來，也會找到幫助你控制焦慮想法和反應的訣竅和練習，藉由做出生活中小而正向的改變，真真切切地「重新串連」你的大腦，將你的焦慮減至最輕，並開始帶著勇氣和活力過你的人生。

【作者簡介】凱瑟琳．皮特曼（Catherine M. Pittman）

美國印第安那州諾特丹市聖瑪麗學院的副教授。身為臨床心理學家的她，在印第安那州南灣市開業，專長是治療腦傷和焦慮疾患。她是「美國焦慮和憂鬱協會」（Anxiety and Depression Association of American）的會員，時而舉辦關於焦慮和壓力主題的工作坊和研討會。

伊莉莎白．卡爾（Elizabeth M. Karle）

美國印第安那州諾特丹市聖瑪麗學院什瓦－萊頓圖書館的收藏管理主任。除了為《第一本認識恐懼的神經科學讓焦慮不見了》提供研究，她還有焦慮疾患的個人經驗，可以提供第一手的觀點，讓本書更聚焦在對苦於焦慮的人最有用的東西。出身伊利諾州的她，目前定居在印第安那州南灣市，擁有聖母大學、羅斯福大學和多明尼克大學的學位或證書，著有《主辦圖書館之謎》。