南投縣「名間親子生態園區」親子共融公園去(110)年底啟用後，每到假日總吸引不少遊客攜家帶眷來玩。為讓4大鄉鎮(市)都擁有具在地特色的親子公園，提供更多優質休閒場地給孩子們健康玩樂，縣府將繼續於草屯鎮植物公園、遷葬後之竹山第一公墓用地及埔里福興溫泉園區親水公園等地加碼設置親子公園。

南投縣長林明溱表示，草屯、竹山將各編列5000萬元經費，埔里編列1163萬元，合計1億1163萬元的興建經費都已經籌到，目前正進行設計及後續工程發包等程序。竹山「竹夢」親子公園由竹山鎮公所命名，基地雖緊鄰竹山鎮第一公墓，但並非墓地，而是雜木林地同步規劃在公園旁興闢大型停車場，另外與親子公園隔著大智路的一塊桂林段564地號為住宅區，尤其適合規劃興建青年住宅，可以說，有了嶄新的親子公園，附近的整個生活圈都會繁榮活化起來。

建設處長李正偉指出草屯鎮將選在「草屯手工藝園區」設置共融式遊具作為兒童公園，讓小朋友有玩耍空間；埔里鎮則將考慮於「福興溫泉園區」親水公園草地廣場設置兒童遊戲設施；竹山鎮則將選在目前已禁葬的第一公墓用地，待遷葬後及完成都市計畫通盤檢討後即可進行公園的規劃，可改造成兒童公園。

一、 草屯鎮親子共融遊憩運動公園

在縣民殷切期盼下，縣府於草屯植物公園內(草屯鎮新富仁段570、1094等2筆地號)，設置共融式親子遊戲場，基地總面積為40,047.64M²。並打造融入在地環境特色，結合生態及親子遊憩功能，且有助於提升兒童身心發展之親子遊戲園區。

二、 竹山鎮竹夢親子公園

竹山第一公墓目前正辦理遷葬工作及進行都市計畫變更程序中，將公墓轉型成「竹夢公園」，讓曾經的墓地轉變為一處可以駐足及遊憩的開放場域，提供民眾一個嶄新的多元休憩空間。

竹山竹夢親子公園規劃示意圖。(圖/南投縣政府提供)

三、 埔里福興溫泉園區遊憩設施

為期早日完善埔里福興溫泉園區設施與環境，經檢討後建議可考慮設置於親水公園草地廣場為遊憩用地，設置兒童遊戲設施，其位置緊鄰福興路與遊客中心。(南投縣政府廣告)