「我25年前的夢想，現在將由Mark（劉德音英文名）來實現。」

美國時間12月6日，台積電創辦人張忠謀飛往美國，參加台積電亞利桑那州新晶圓廠的裝機典禮，這番致詞的開頭，是一個在他手上未竟全功的美國晶圓廠夢，也是對他的接棒者、該公司現任董事長劉德音的期許。

這場包括美國總統拜登、蘋果執行長庫克、輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰共同出席的盛會，是台積電時隔25年之後，再一次展開美國建廠計畫，而這項計畫背後最重要、也是最具指標性的核心人物，正是劉德音。

1996年，台積電在美國華盛頓州成立WaferTech這家合資晶圓廠，由於缺乏生產效率，以及沒有供應鏈聚落的支持，導致WaferTech一度面臨嚴重虧損，那次的滑鐵盧，讓原本希望能就近服務客戶的台積電，有很長一段時間，再也沒有把赴美設廠當成一個可供公司成長的選項。

然而，2018年6月劉德音接任台積電董事長後，迎向他的，是全球政經局勢一次次的動盪。當年，先是美中貿易戰開打，2020年，又有新冠肺炎疫情爆發，期間更發生史上最嚴重的「晶片荒」；時序來到今年，8月更發生新台海危機，這些黑天鵝事件的接連發生，在在讓過去專注技術的台積電，難以迴避地緣政治的議題。

2020年5月，劉德音拍板台積電二度赴美、在美國亞利桑那州興建該公司的晶圓21廠，「Mark要的，是在台灣政府、美國政府和客戶之間取得平衡。」一名半導體人士指出。

只不過，儘管是受到地緣政治的驅使，而做出必須赴美設廠的決定，劉德音仍舊有著自己的步伐。一名半導體業內人士分析，以台積電的執行力，如果換作在台灣建新的晶圓廠，大約在一年半到兩年就會完工並進入生產，「而且這樣一座全新的十二吋廠，一開始就是（月產能）8萬片到10萬片起跳。」

然而，台積電美國廠從宣布建廠至今，卻已逾兩年，且目前僅進入裝機階段，就初期月產能，五奈米廠月產能2萬片，未來規畫中的三奈米廠月產能2.5萬片，都只是一個晶圓廠要維持營運的最低規模，同時，當外界對美國的高成本、技術外流、人才外移種種議題，不斷提出質疑時，這些雜音似乎毫不影響劉德音，用自己的節奏實現美國廠計畫。

「大家放心」、「別擔心」，今年以來，劉德音被問及關於美國廠的進展，他除了強調「會照計畫進行」外，甚少透露相關細節；其實，對於種種挑戰，他並未停止尋找解方，像他曾在一次法說會上說，台積電在解決美國高生產成本的同時，更重要的，是在當地尋找更大的商業機會。

他也沒忘25年前赴美建廠的教訓，「我們知道客戶需求會波動，美國廠不會限制在特定一組客戶上。」

不理會外界喧囂，劉德音帶領的台積電，正低頭走穩每一步，無論這座明年量產、採五奈米製程的廠房未來如何，這家晶圓代工龍頭已經用一個無所畏懼的態度，正面迎向時代的改變，主動將大勢握在手中。