長期關注泰國王室動態的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall），14日起連續在推特發布多條訊息，爆料44歲泰國長公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）心臟病發搶救無效，靠裝葉克膜續命，實則已經離世。不過泰國王室後續僅證實公主失去意識，目前病況穩定。馬歇爾17日再爆料，稱公主實際上發生致命性的「蜘蛛膜下腔出血」，他更指控泰國政府施壓推特（Twitter），移除他的連串爆料推文。

泰國王室證實44歲泰國長公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）因心臟問題昏倒。

馬歇爾14日起連續發布推文，他引述泰國王室消息人士、獨家爆料帕差拉吉帝雅帕公主當晚在訓練愛犬時心臟病發，經搶救無效後，目前靠葉克膜（ECMO）人工續命，不過醫生實際上已經宣判她死亡。泰國15日傍晚發布聲明，證實公主因心臟問題「失去意識」，但病況已經在「某種程度上穩定」，指示全國所有寺廟及僧侶替公主祈福。

不過馬歇爾繼續在推特爆料，批評泰國媒體、王室不誠實，17、18日他在推特及臉書發布長文，更新有關公主死訊的最新消息。他強調公主已經不治，大腦缺氧數小時，心肺功能停止，只是靠裝葉克膜在技術上延續生命，但實際上已經離世4天。

他說公主在14日晚間就已經離開，救難人員為她實施心肺復甦術（CPR）至少1小時仍無效，抵達附近醫院時就已經死亡，不過由於她的公主身份，醫護人員仍繼續急救，但大家都知道「沒有希望」。

同一時間泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）緊急搭乘軍機前往醫院探視，「在他抵達時，顯然他的女兒已經死了，他忍不住流下眼淚」，「但他仍要求繼續救他女兒，醫生及救難人員不敢不同意，所以急救又持續了數小時。」

馬歇爾指出，後續官方決定用醫療直升機將帕差拉吉帝雅帕公主運往曼谷朱拉隆功國王紀念醫院（Chulalongkorn Hospital），但該醫院沒有直升機停機坪，因此直升機先降落曼谷醫院（Bangkok Hospital），之後再由陸路將公主運往朱拉隆功國王紀念醫院，當公主抵達醫院時，「她已經失去心跳、大腦功能超過10小時」，一直到周四稍後，「朱拉隆功醫院醫生才敢宣布她腦死」，「但因為她靠葉克膜人工續命，即便康復的前景是零，技術上來說並不算死亡。」

What this means is that a narrowed or weakened artery in Ong Bha's brain had caused blood to accumulate at the weak point in the artery. This had probably been happening for several years but because it didn't cause any apparent symptoms nobody would have known about it. 7/13 — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) December 18, 2022

馬歇爾也提到醫生原本推測帕差拉吉帝雅帕公主心臟病發，但後續醫生判斷，公主患有腦動脈瘤，造成蜘蛛膜下腔出血（subarachnoid hemorrhage），引發心跳停止。

馬歇爾在貼文中解釋，這代表公主的腦動脈變薄、變窄，血液在動脈脆弱之處積聚，「這種情況可能已經發生多年，但因為沒有明顯症狀，所以沒有人知道」，「公主在不知情狀況下腦袋裡有一顆不定時炸彈，然後12月14日，它爆炸了，她的顱骨被血液淹沒，導致心臟、呼吸驟停。」

It took at least an hour to get her to Pak Chong Nana Hospital, during which a soldier performed CPR, but by the time she arrived there her brain had already been fatally starved of oxygen. 9/13 — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) December 18, 2022

他說葉克膜基本上只是讓血液在身體循環，「但大腦仍無法從受損中恢復。」

"The ECMO basically makes the blood circulate in the body, the blood is oxygenated outside in a machine. The blood pressure from the ECMO can indeed maintain the body cells alive. But the brain does not come back from this damage..." 12/13 — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) December 18, 2022

「王宮現在只需要決定何時關閉機器、宣布她的死訊。」馬歇爾預測，泰國王室可能在新年過後才正式宣布公主死訊，主因在於如果新年前公布，許多慶祝活動都得取消。

■記者指控泰國政府施壓推特 移除爆料貼文

除了更新他所知的最新消息，馬歇爾同日也在推特上爆料，泰國政府向推特施壓，要求移除馬歇爾有關公主死訊的多則推文。根據馬歇爾公開的推特公司信件截圖，推特一共被要求移除6則推文，信件指出，「我們通知您推特收到泰國的要求，稱以下內容違反泰國法律。」

The Thai regime is pressuring Twitter to remove my posts about the death of Princess Bajrakitiyabha, but so far they have refused to do so. pic.twitter.com/BnEDq398EW — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) December 16, 2022

推特指出，「有關要求結果，我們現階段沒有對被通報的內容採取任何行動。」

不過目前6則推文中，已經有3則遭到移除。