嘉義市長選舉18日投票結果出爐，國民黨市長黃敏惠爭取連任成功，以5萬9874票、63.82％的超高得票率連任；民進黨候選人李俊俋則得到3萬2790票。台灣民意基金會董事長游盈隆深夜感嘆表示，是哪一位智者說過「選民不希望民進黨獨大」，所以沒有人需要為敗選負責，黨不必認真反省檢討，支持者不必著急，民進黨可以就這樣一直輸下去，直到2024總統與立委大選，一路玩到掛。他質疑：為什麼有人就是這麼看得開？

「夜深了，窗外９度，難得的寒夜。」游盈隆18日深夜在臉書發文表示，俗話說：「寒天飲冰水，點滴在心頭。」今天是繼1126之後，嘉義市選民再給民進黨一個當頭棒喝。

游盈隆質疑，是哪一位智者最近說過的一句話「選民不希望民進黨獨大」。所以，沒有人需要為敗選負責；所以，黨不必認真反省檢討；所以，支持者不必著急，不要皇帝不急，急死太監；所以，民進黨可以就這樣一直輸下去，直到2024總統與立委大選，一路玩到掛。

他不禁問：為什麼有人就是這麼看得開？可以一點牽掛都沒有？