陸方近期無預警將台灣水產、飲料、糕餅等食品改列禁止輸入，有網友最近指出，鳳梨酥等糕點被食藥署歸類在屬於推薦申請的「包餡麵食」中進行申請，質疑食藥署第一步就搞錯，才造成諸多業者申請未過關。對此，食藥署長吳秀梅表示，需填寫涉及配方機密才是業者放棄主因。粉專「不禮貌鄉民團」則PO出打臉指出多家企業都是把「包餡麵食」修正為「餅乾、糕點、麵包」後，就從「暫停進口」被改核定為「有效」。

食藥署日前一口氣公布31張表格，包括自行註冊產品類別與申請所需文件清單、推薦註冊產品類別與申請所需文件清單（總表）、各類申請書、檢查要點等資料。食藥署表示，陸方確實要求業者出示「原料/配料在產品中占比」、「產品生產/加工工藝（如熱/冷處理時間及溫度等）」等資訊，可能是造成國內業者打退堂鼓的主要原因。

但最近有網友指出，鳳梨酥等糕點被食藥署歸類在屬於推薦申請的「包餡麵食」中進行申請，質疑食藥署所指佳德申報「自行送件」，在第一步就搞錯，才造成業者未能過關。

對此，食藥署署長吳秀梅表示，「包餡麵食」在中國大陸推薦申請新至上路前，是由業者自行申請；去年推薦申請上路後，一開始開放業者可於網路填寫；但之後於3月9日又全面改為書面，當中又增加包括「原料/配料在產品中占比」、「產品生產/加工工藝（如熱/冷處理時間及溫度等）」等資訊，且無論是推薦申請或自行申請兩大類，全部都要交由食藥署代為審查。吳秀梅表示，即使是業者自行申請，食藥署仍會協助確認文件，業者主要打退堂鼓的原因還是在揭露商品機密的內容部分。吳秀梅喊冤表示，「一直有人故意，好像食藥署都沒在做事」。

「將帥無能，累死三軍。」不禮貌鄉民團18日在臉書發文附圖指出，粉專「己爸偶」使用程式腳本到中方海關總署撈資料，確認了情報。許多台灣蛋糕、鳳梨酥業者委託食藥署統一送件申請登錄，結果官員送件「包餡麵食」項目，全部都不能過（該項目適用冷凍水餃、餛飩、湯圓類）。業者們自己重新送件，改成餅糕點麵包類，就通過了。

圖中可見，多家企業都是把「包餡麵食」修正為「餅乾、糕點、麵包」後，就從「暫停進口」被改核定為「有效」。