Lakers are bracing for an indefinite absence for the Lakers star, sources say, after he sustained the right foot injury in Friday’s win over Denver. Davis has played arguably the most dominant ball of his career this season. https://t.co/WCTr2y7eNp — Shams Charania (@ShamsCharania) December 18, 2022

湖人最不想聽到的噩耗終究還是發生了！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞19日凌晨搶先爆料，湖人明星前鋒「一眉哥」安東尼戴維斯將因右腳傷勢至少缺席1個月，甚至湖人已經正在為了安東尼戴維斯潛在可能的無限期缺陣做好提前準備，代表他可能缺席更久時間。

安東尼戴維斯是在17日湖人與金塊比賽首節，就已經感覺右腳出現不適，但他仍堅持打完上半場才告傷退，拿下10分、4籃板及2助攻，湖人在他退場之後，仍很爭氣以126比108逆轉擊敗金塊，但安東尼戴維斯的堅持，如今可能換來更大代價。

畢竟安東尼戴維斯本季打出相當耀眼的表現，包含場均得分(27.4)、籃板(12.1)與投籃命中率(5成93)等數據皆創加盟湖人以來的新高紀錄，甚至曾在出戰巫師比賽拿下55分、17籃板的驚人數據，沒想到如今可能不僅缺席1個月，甚至本季報銷。

湖人本季走來相當顛簸，目前12勝16敗，排在西區第12位置，想要闖進季後賽還需加把勁，假如安東尼戴維斯必須休兵很長時間，所有的重擔就會落在即將年滿38歲的「小皇帝」詹姆斯身上，湖人現在只能期望最壞的結果不要出現！