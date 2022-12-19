阿根廷拿下隊史第3座世界盃足球賽冠軍，在PK大戰有成功擋下法國隊攻擊的門將E.馬丁尼茲，在卡達世界盃足球賽冠軍賽後獲選本屆金手套獎。

比賽結束當下E.馬丁尼茲已經落下淚水，紅著眼眶受訪，他說：「我們本來掌控比賽，卻遭遇難關，法國隊差點就踢進了可能獲勝的一球，感謝老天爺，現在我們是冠軍。參加世界盃是我的夢想，現在助隊奪冠，我感動到不知道該怎麼用言語形容我的感受。」

除了E.馬丁尼茲獲金手套獎，梅西獲頒金球獎，21歲的E.費南德茲則收下大會最佳青年球員獎。