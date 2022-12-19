阿根廷球星梅西在2022卡達世界盃終於和隊友舉起代表冠軍的「大力神盃」，除了並肩作戰的隊友，支持他的球迷激阿根廷國民，當然也訥忘了家人的愛所給他的力量，他的大兒子提亞哥在卡達世足冠軍賽前寫給他的動人親筆信，透過妻子安托妮雅的分享，讓大家看到溫馨的父子互動。

提亞哥在自己的筆記本寫下感人的話語，一些字來自歌曲《Muchachos》，是一首給阿根廷足球隊帶來鼓舞的非官方主題曲，信裡寫道：「我出生在阿根廷，這是一個屬於馬拉度納和梅西的土地，而我永遠不會忘記，我無法跟各位解釋，因為你們不了解，阿根廷2014年世界盃決賽輸球時，我為他們哭了幾年。」

提亞哥繼續寫：「但這些傷心結束了，2021美洲盃足球賽，阿根廷在巴西主場擊敗『森巴軍團』贏得冠軍。嘿，大夥們，現在我們可以再次興奮起來，我想要阿根廷贏得第3座世界盃冠軍，想要阿根廷成為世界冠軍。我們可以想像在天堂的馬拉度納和他的父母一起為梅西加油。」信裡最後提到的馬拉度納和父母為梅西加油這部分，就是來自《Muchachos》。

梅西的妻子安托妮雅跟3個兒子這次也一起到卡達為阿根廷加油，一家人賽後合照，共享世足冠軍喜悅。