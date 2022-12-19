獨》 88會館調查報告出爐 預計今天公布 03:442022/12/19 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警政署表示，會再深入調查鍾國文赴招待所一事。（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警大校長陳檡文因被爆出5年前曾出入北市信義區88會館，引發檢警都曾到過該會館的軒然大波，陳檡文也因此黯然提早退休，據了解，警政署調查警界與該會館關係的結果已在上周完成，預訂在19日對外公布。警政署長黃明昭今日將赴立院備詢，預料將會公布調查報告。 證交所攜櫃買中心 22日辦永續報告書宣導會 新聞透視》民進黨相關司法案件 怎無下文 學甲88槍案 邢泰釗下令速緝主嫌「紅龜」到案 #88 #會館 #調查報告 #陳檡文 #該會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 槍擊案成政治事件 議員炮轟要真相 04:102022/12/17 社會新聞 專‧家‧傳‧真－淺談永續報告書 可能的法律責任 04:102022/12/14 專題周報 2024民調曝!侯友宜力壓賴清德 「他」預言綠營網軍下一步 13:042022/12/17 政治 搶走春送禮商機 老爺酒店集團13款盒早鳥優惠88折 17:252022/12/15 財經 大陸3階段復飛國內航班 拚下月底回升至疫前88％ 04:102022/12/18 產業財經 陳其邁快閃訪日豐收 柯文哲星國考察挨轟 04:102022/12/14 政治要聞 學甲88槍擊案又逮一人 接應取槍司機、紅龜大哥遭聲押 00:562022/12/18 社會 選後算帳高虹安？藍委籲：檢調硬起來勿政治辦案 10:252022/12/16 政治 警署下令全國警全面緝捕學甲88槍案2嫌 要求注意安全 09:412022/12/16 社會 學甲88槍案內幕指向「光電利益」糾葛 背後另有終極影武者 17:442022/12/16 社會 議員緊咬台南議長參選人「警局咆哮」 方仰寧這樣說 11:432022/12/16 政治 學甲88槍槍擊案重大進展！「幕後超大咖」落網 疑為指揮藏鏡人 11:412022/12/16 社會 時評》司法別淪政治附庸 18:342022/12/16 中時社論 學甲槍擊案「供槍、取槍」2共犯裁定羈押！矢口否認犯案 20:082022/12/18 社會 銀春福兔 三星青蔥銀柳節明年1月14日登場 04:102022/12/17 地方新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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