警大校長陳檡文因被爆出5年前曾出入北市信義區88會館，引發檢警都曾到過該會館的軒然大波，陳檡文也因此黯然提早退休，據了解，警政署調查警界與該會館關係的結果已在上周完成，預訂在19日對外公布。警政署長黃明昭今日將赴立院備詢，預料將會公布調查報告。