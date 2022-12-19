「藍白軍團」阿根廷與「高盧雄雞」法國19日踢出一場史詩般的世界盃決賽，阿根廷上半場由隊長梅西（Lionel Messi）與「天使」狄馬利亞（Ángel Di María）各進1球，法國卻在正規時間剩下10分鐘時，由姆巴佩（Kylian Mbappé）在97秒內連進兩球扳平。延長賽梅西破門助阿根廷超前，又被姆巴佩罰進12碼球追成3平。兩軍打入PK大戰，阿根廷才以4比2贏得隊史第3座世足冠軍。
「藍白軍團」阿根廷與「高盧雄雞」法國19日踢出一場史詩般的世界盃決賽，阿根廷上半場由隊長梅西（Lionel Messi）與「天使」狄馬利亞（Ángel Di María）各進1球，法國卻在正規時間剩下10分鐘時，由姆巴佩（Kylian Mbappé）在97秒內連進兩球扳平。延長賽梅西破門助阿根廷超前，又被姆巴佩罰進12碼球追成3平。兩軍打入PK大戰，阿根廷才以4比2贏得隊史第3座世足冠軍。
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