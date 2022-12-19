「藍白軍團」阿根廷與「高盧雄雞」法國19日踢出一場史詩般的世界盃決賽，阿根廷上半場由隊長梅西（Lionel Messi）與「天使」狄馬利亞（Ángel Di María）各進1球，法國卻在正規時間剩下10分鐘時，由姆巴佩（Kylian Mbappé）在97秒內連進兩球扳平。延長賽梅西破門助阿根廷超前，又被姆巴佩罰進12碼球追成3平。兩軍打入PK大戰，阿根廷才以4比2贏得隊史第3座世足冠軍。

第23分鐘，阿根廷狄馬利亞在禁區內遭法國登貝萊犯規，主裁判吹判12碼球。（路透）

梅西罰進12碼球，阿根廷1比0領先法國。（路透）

第36分鐘，狄馬利亞（左）左腳射門破網，法國門將洛里斯阻擋不及，阿根廷2比0領先法國。（美聯社）

第80分鐘，阿根廷後衛歐塔門迪（左）禁區內犯規踢倒法國前鋒穆阿尼。（路透）

姆巴佩罰進12碼球，法國追成1比2。（美聯社）

第81分鐘，姆巴佩在左側禁區第一時間右腳勁射破門，法國2比2追平阿根廷。（美聯社）

延長賽第108分鐘，梅西（右）在門前補射破網，阿根廷3比2領先法國。（美聯社）

第118分鐘，姆巴佩右腳射門，球打在阿根廷替補右後衛蒙提爾的右手，主裁判吹判12碼極刑。（路透）

姆巴佩操刀12碼球破門，完成帽子戲法，法國3比3追平阿根廷。（路透）

PK大戰第2點，法國柯曼（左）選擇踢向球門左下方，被阿根廷門神E.馬丁尼茲猜對方向撲出。（美聯社）

PK大戰第3點，法國楚瓦梅尼（左）直接踢偏出界。（美聯社）

PK大戰第4點，後踢的阿根廷蒙提爾（右）讓法國門將洛里斯撲錯方向，輕鬆射入球門左側，助阿根廷4比2拿下勝利與世界盃冠軍。（路透）