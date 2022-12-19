阿根廷球星梅西早在22歲就獲得金球獎肯定，生涯共7度獲獎，這次第5度叩關世界盃，在卡達世足賽最後一舞，冠軍賽PK大戰以4比2擊敗法國，為個人最後一次世足之旅完美作結。

今年35歲的梅西（Lionel Messi）小時候被診斷罹患生長激素缺乏症，13歲時身高僅約125公分，後來舉家搬遷到西班牙，在職業球團資助下得以負擔注射生長激素的費用，才長到如今的169公分，成為足壇史上最偉大球員之一。

梅西目前效力於法甲聯賽巴黎聖傑曼隊（PSG），超過18年的職業生涯獲獎無數，7座金球獎、6座歐洲金靴獎，不僅具備攻擊火力，還擁有出眾盤帶能力，且適時助攻，更能增添球隊在場上的威脅性。

儘管梅西職業生涯多次率隊斬獲足球俱樂部金盃，但自他披上阿根廷國家隊戰袍以來，除了U20世界盃、2008年北京奧運冠軍，直到去年才幫助阿根廷暌違28年於美洲盃再度封王，並締造國際賽36場不敗紀錄，直到本屆世界盃小組賽首戰才被沙烏地阿拉伯終結。

梅西在本屆之前，生涯前4次征戰世界盃，以2014年最接近冠軍，當時冠軍戰延長賽阿根廷以0比1輸給德國隊，以亞軍作收，讓梅西抱憾而歸。

梅西日前已宣布，這次是他最後一次參加世界盃，而他第5度站上世界盃舞台與多名球員並列最多，在阿根廷小組賽首戰輸球後，梅西展現領導能力，率領阿根廷前進卡達世界盃足球賽決賽，並在冠軍戰與法國一役，完成數項紀錄，

梅西生涯世界盃出賽26場，超越前德國名將馬泰斯（Lothar Matthaus）1998年寫下的25場紀錄。梅西在冠軍戰對上法國之前，生涯世足出賽累積2194分鐘，且自冠軍戰開賽第24分鐘起，他就確定超越前義大利後衛馬爾迪尼（Paolo Maldini）的2217分鐘出賽紀錄。

梅西同時還成為史上首位在單屆世界盃小組賽、16強、8強、4強、決賽都進球的球員。

不過，個人紀錄仍比不上世界盃冠軍榮耀，從2006年世界盃首秀，梅西等了16年才如願奪得世界盃冠軍，也為個人世足生涯劃下完美句點，這座世界盃冠軍能否讓他歷史定位追上阿根廷傳奇馬拉度納（Diego Maradona），相信球迷心中各自都有了答案。（編輯：陳彥鈞）1111219