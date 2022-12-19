一名台中人妻上臉書社團「單身單親交友」，認識了一名猛男同居3個月間天天發生關係，沒想到女子根本非單身，猛男在分手人妻後被人妻老公告，遭求償70萬侵害配偶權，猛男也辯稱根本不知道對方非單身，更表示女子都稱老公是前夫。

人妻上單身社團，結交猛男甚至交往同居三個月。（示意圖／翻攝自pixabay）

台中人妻今年2月透過臉書社團認識了一名單身猛男，兩人更在彰化員林同居3個月，且天天發生性關係，結果兩人分手後被人妻的老公發現親密對話與親密照片，因此提告猛男侵害配偶權，求償70萬元台幣。

猛男表示，根本不知道女子已婚，甚至他的父母與女子談心時，女子還說與前夫個性不合早已離婚，他與家人便真的相信對方單身，之後2人2月認識後在5、6月間分手，女子還持續傳送情人節快樂等訊息給他，但他沒有再和對方互動。

法官認為猛男不知道對方非單身，甚至在分手後就沒有和人妻有互動，因此認為他並不知情女子是人妻。（示意圖／翻攝自xframe）

法官認為，2人認識的社團是由單身或單親男女組成，丈夫應舉證男子知道女方已婚身分。從現有證據來看，男子是誤信對方單身，並非故意或過失侵害配偶權，加上分手後兩人也沒有再互動，因此判男子免賠，全案可上訴。

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