【愛傳媒黃珊珊專欄】紐約下雨又很冷，在紐約，最方便的就是搭地鐵，紐約地鐵已近百年，老舊、髒亂很正常，據統計，地鐵搭乘人數只有疫情以前的六成左右，顯然，新冠肺炎改變了全世界的運作模式，一直到現在。不過，紐約地鐵是一年三百六十五天、每天二十四小時，不管遠近都是同一個價錢（現在是2.75美金相當於81元），這個規則從二十幾年前到現在都是這樣，大家也見怪不怪，我是觀光客，當然買月票比較方便（30天128元美金相當4000元台幣），台北1280真的是很划算。

紐約地鐵四通八達，讓這個兩千多萬人的城市可以正常運作，在紐約，開車與停車都非常昂貴，紐約客搭地鐵已經是家常便飯，因為我住在朋友家，省下聖誕節期間昂貴的旅館費用，更可以做個道地的紐約客，穿梭在住宅區和地鐵間，整天到處趴趴走，很是愜意！

早上在一家不錯的咖啡店，把我已經完成的書稿拿出來修改，這趟旅程，除了放空，就是完成第三本書的文稿，因為，有些想法在選舉的時候沒時間整理，趁現在可以好好思考，順便整理思緒。

16日與一位紐約僑界領袖吃中飯，他在美國打拼很多年，不斷幫台灣做外交關係，還認識了開餐廳的台灣老闆，老闆娘一看到我就立刻流下眼淚，因為她也是我的支持者，我只好不斷安慰她，我會繼續努力，不會讓大家失望。其實，美國的華僑跟所有台灣的鄉親一樣，他們心繫台灣，還到處打電話拉票，僑領們都不斷地幫台灣發聲，向美國各界爭取認同台灣，這些努力都是我們在台灣感受不到的，真的很感動，台灣人要團結，才能贏得國際支持。

上次在辯論會時我也提到，兩岸關係不只是兩岸，要尋求更多的國際支持，這幾年，美國國內的氣氛已經把中國大陸當成競爭的敵人，尤其是川普四年執政，百姓普遍認為中國搶走工作機會、影響全球及美國經濟、意圖稱霸不斷擴張武力，都讓現在的美國人普遍對於中國不滿，台灣就在這個時候，顯得特別重要，所以，我們更要好好珍惜，現在世界各國對台灣的友善與支持。

下午拜訪哥倫比亞大學的一位日本籍女教授，談到東亞局勢，她除了分享美國人角度看兩岸問題，也說明日本在東亞地區的規劃與佈局，接下來的亞洲情勢將影響全球，而烏克蘭戰爭的經驗，將讓世界各國重新檢視自己國家利益，台美關係當然更是重中之重，這些觀點，對我而言都是非常珍貴的學習經驗。

晚上參加朋友公司的聖誕派對，老闆是已經到美國五十年的華裔企業家，邀請公司主管與眷屬共享，整場派對氣氛很棒，傳統的美式外燴、經典的古典吉他伴奏，而且，他們不知道我是誰，所以我非常自由自在，最後才有人google我的名字，發現我的身份後，把大家都笑翻了，這個團圓的季節、充滿愛與和諧的夜晚，紐約的第一天很完美，一點都不覺得冷了！

作者為前台北市副市長

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