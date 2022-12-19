「我現在71歲正精力充沛，是我累積能量最旺盛的時刻，沒有人可以用這樣的方式讓我退休！」聯亞生技集團創辦人王長怡博士提到過去一年來遭美國母集團UBI解任執行長、禁入公司的回應，她也首次證實已在紐約對UBI（女兒派）提起的民事賠償告訴。

「現在看來，去年8月沒有拿到台灣核准UB-612緊急授權，救了我！女兒與美國股東主導的Vaxxinity在去年11月上市一年來，百億美元估值大砍八成。」王長怡點出美國UBI及台灣聯亞生技跨海兩場經營權之爭導火線，都是「錢」惹的禍。

「我們做的三期試驗證實UB-612作為異源疫苗加強劑，誘發的中和性抗體能有效中和新冠原始病毒株及變異株Omicron BA.5，中和抗體力價不劣於輝瑞的 BNT mRNA疫苗，甚至略高於BNT疫苗，並優於AZ的腺病毒載體疫苗及國藥的不活化病毒疫苗。 」負責研發的王長怡解釋目前進度。

屆時，UB-612一旦列入世界衛生組織（WHO）的緊急使用清單中，台灣的聯亞生技也會同步向衛福部申請藥證，並由集團子公司聯生藥製藥，由聯亞藥（6562）負責藥劑填充。

目前聯亞生技集團及美國母集團UBI正兵分兩路，為UB-612未來申請藥證及銷售鋪路，待完成與英國藥品和保健品監管機構（MHRA）、澳大利亞治療用品管理局（TGA）的滾動式提交審查，可望2023年上半年獲得有條件和臨時銷售藥證。

「以後打一劑疫苗就好，不用像現在要打好多劑。」以王長怡所說的抗體效力來看，聯亞UB-612的優勢即是如此。

王長怡說得如此鏗鏘有力，與無人能敵的專業底子有關。她原是一枚學霸，畢業於北一女、台大化學系，赴美攻讀免疫學和生物化學，在美取得博士學位與超過2000萬美元獎助，發表逾120篇專業論文，擁有超過100項專利或審查中專利。她在美成立UBI後，1998年也應台灣政府邀請，返台成立聯亞生技。

長年坐鎮美國的王長怡，在新冠疫情爆發後，2020年9月回到台灣坐鎮，領軍聯亞研發新冠疫苗UB-612，因台灣募資不易，王長怡還特地回美國與女兒胡世一（Mei Mei Hu）、女婿走訪華爾街生技醫療專業投資機構取得資金。

母女倆分頭並進，王長怡回台繼續研發試驗及申請EUA，胡世一則在美國籌資，去年4月還成立Vaxxinity，之後，王長怡警覺到新藥專利授權有變化，趕緊啟動自己在UBI累積的認股權證為最大股東占比達50.24％，並改派UBI董事人選。

王長怡博士女兒胡世一主導Vaxxinity於去年11月11日在美國上市，股價最高來到18.46美元，今年12月16日收盤價為1.52美元。（圖／翻攝自google）

直到去年8月UB-612在台申請EUA沒過，才正式引爆爭議。王長怡認為，EUA沒過就晚一點讓Vaxxinity IPO，「但UBI股東崔贊捷他們說不行，一定要盡快上市。」當時，美股因FED降息及寬鬆貨幣政策，大開熱錢派對，新創公司出現不少飆股。

王長怡希望延後美國上市計畫未獲女兒派支持，同年9月3日，胡世一與律師到UBI解除王長怡的執行長職務，並隔絕與公司團隊的聯繫，Vaxxinity如期在2021年的11月11日上市。

未料今年3月31日，她擔任聯生藥董事長的法人股東「英屬開曼群島聯合生物製藥控股」，取消她的董事身分，並解任聯生藥董事長後，她才發現UB-612的生產重鎮也被盯上，就連她的重要副手、聯生藥執行長林淑菁也跟她壁壘分明倒向女兒派。

「新竹聯生藥同仁過去期間，有收到提起我和女兒關係不好的惡意電郵，那是有人故意毀謗我的，我們會談外孫，談家人生活。」王長怡說。

雖然公司經營上母女倆有不同看法，「我很尊重女兒創業，去年她主導Vaxxinity公司規畫中，要做阿茲海默症疫苗研發，也有UB-612歐美銷售權，我會做專利也願意給女兒，但她受到一些股東的分化與利用，我希望她現在能看懂很多事情。」

「Mei Mei（胡世一）終歸是我的女兒，她和UBI股東、律師對我所做的事情，我沒有提起刑事告訴，但在公司公事部分的損失，我需要維護自身權益與名聲。」王長怡說。

在王長怡博士辦公室中，可看到女兒胡世一夫婦與美國前總統歐巴馬、柯林頓及現任美國眾議院議長裴洛西的合照。（圖／王長怡提供）

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