林道遠與老婆靜香也出現在拍攝現場，兩人一直黏在一起感情極好。（圖／本刊攝影組）

由宋逸民藝起發光協會籌拍的首部戲劇《幸福宅一起》，卡司集結演藝圈各大夫妻檔同台演出，包括吳東諺和白家綺、葉家妤和老公陳宇風。葉家妤和老公陳宇風自2011年《父與子》後就未同台拍戲，如今相隔10年，夫妻檔終於在《幸福宅一起》重聚，兩個女兒也跟著爸媽入鏡，全家出動，成為另類全家福。

在葉家妤拍戲時，老公陳宇風就帶著女兒在一旁玩耍，綁頭髮溜滑板車都難不倒這位萬能爸爸。（圖／本刊攝影組）

11月20日下午兩點多，時報周刊CTWANT直擊《幸福宅一起》在台北市內湖大湖公園拍攝，當天演員配對頗有趣味，陳宇風雖然跟老婆葉家妤同台，但劇中他跟鄧廣福的老婆陳立芹湊一對；林柏妤則是配楊佩潔老公孫子超，在湖邊上演浪漫約會。

林柏妤與楊佩潔的老公孫子超戲裡是一對，在湖邊上演浪漫約會。（圖／本刊攝影組）

葉家妤及兩個女兒一家四口當天也出現拍攝現場，當天拍攝葉家妤和林柏妤的畫面時，就由老公陳宇風帶著女兒，窩在導演旁邊看螢幕中葉家妤的演出。兩個小女生相當活潑，一會兒坐在陳宇風腿上，一會兒又在周邊跑來跑去，玩累了，陳宇風還幫女兒整理頭髮，騎著電動滑板車載女兒。可以看出父女間的感情格外親近，處處呈現出幸福的模樣。

當陳宇風要開始拍戲，就換剛忙完的葉家妤帶小孩回家，夫妻時間配合得剛剛好。（圖／本刊攝影組）

近四點時，葉家妤完成拍攝工作，帶著女兒先離開。接著，輪到陳宇風等人拍攝，和他搭配的是陳立芹。陳宇風摟著陳立芹的肩膀在湖邊散步，蔡家蓁則開開心心在草地上跑跑跳跳，三人走到一臉不開心的男子旁，陳宇風像是開導了對方一番。

陳宇風雖然跟老婆葉家妤同台，但戲裡卻是跟鄧廣福的老婆陳立芹湊一對。（圖／本刊攝影組）

至於吳東諺和白家綺這對戲外夫妻檔在戲內變回情侶的組合，當天現場並沒有他們的戲份。此外，同樣當天沒有拍攝工作的林道遠和老婆靜香，還充當起幕後工作人員，賣力地在劇組幫忙搬拍攝道具，對這部戲都十分投入與用心。

宋逸民第一次製作新戲《幸福宅一起》，演員齊聚舉辦開鏡記者會。（圖／藝起發光提供）

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