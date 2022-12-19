李玉璽最近忙著影集《師大公園地下社會》，時報周刊CTWANT近日直擊拍攝現場，李玉璽忙著演出騎機車、發傳單、抗議、裝屁孩等情節，從旁觀察他工作態度非常認真，而為了讓他帥氣演出，不時有人幫他注意妝髮，排戲到一半，女工作人員竟突然跪地幫他綁鞋帶。驚喜的是，當晚郭書瑤一身酷妹裝扮登場，高顏值的妹妹郭書瑜陪著她工作，姊妹倆同框畫面真是賞心悅目啊！

十一月二十一日下午四點，本刊在師大附近的巷子內發現李玉璽和余杰恩正在進行戲劇的拍攝工作，不久陳零九也現身劇組。原來，當天是影集《師大公園地下社會》的拍攝，除了李玉璽與陳零九之外，還有吳思賢共同擔任男主角演出，據悉其他演員還有郭書瑤、姚愛甯、林映彤、王可元、莊凱勛、陳如山和曾少宗等人，情節是講述一群熱血年輕人捲入社會事件的青春成長故事。

另一位男主角陳零九也現身劇組。（圖／本刊攝影組）

李玉璽放飯時間和美麗本人坐在巷內休息滑手機。（圖／本刊攝影組）.

紳士形象的曾少宗，在拍攝抗議情節時，用全身演出不良跩態。（圖／本刊攝影組）

傍晚時分，拍完李玉璽發傳單的鏡頭後，工作暫告一個段落，劇組放飯休息，吃飽的李玉璽和美麗本人坐在巷內休息滑手機，另一個角落還有陳如山站著伸展筋骨。隨後劇組到師大夜市巷口拍攝，李玉璽、曾少宗、林映彤、美麗本人等聚集在一家酒吧外，看曾少宗手上拿的「還我室內抽菸權」的布條，一夥人像是在表達什麼訴求，隨後陳如山出來找他們說話，曾少宗擺出一個跩態靠在旁邊柱子，還拿出隨身小酒壺喝兩口，十足壞男人的模樣，經過溝通後，陳如山帶眾人進入店內。

七點多，李玉璽換了另一套服裝，像個小孩子似地蹦蹦跳跳現身店門口，接著被身穿黑皮衣的女子叫住，沒想到女子竟是郭書瑤。身高155公分的郭書瑤，穿梭在這群男子中，顯得特別嬌小，她穿著跟鞋、站在階梯上才能與身高182公分的李玉璽平視，畫面非常可愛。

李玉璽在排戲時鞋帶鬆了，工作人員幫忙他綁鞋帶。（圖／本刊攝影組）

郭書瑤穿著跟鞋站在階梯上，與身高182公分的李玉璽平視還露出甜笑，但一上戲就變臭臉鄙視。（圖／本刊攝影組）

李玉璽上戲前不斷練習如何演出活潑屁孩樣。（圖／本刊攝影組）

而郭書瑤開拍前還露出甜笑，一上戲就擺出臭臉，李玉璽幼稚地對著她比出笑臉，她並不領情，一旁的王庭勻手插口袋表達出不屑，場面顯得有些尷尬。過程中有趣的是，李玉璽為了表現出俏皮活潑的樣子，開拍前的準備時間不停在一旁練習動作，態度十分認真。而拍攝期間，本刊也觀察到擔任男主角的他也有不少男主角的待遇，遞茶送水就不用說了，排戲過程中還有女工作人員幫忙綁鞋帶。

晚間九點多，李玉璽與郭書瑤等人的戲分拍攝完成，幾個人回到休息室換裝，郭書瑤由妹妹郭書瑜陪同，李玉璽則換上美麗本人送的花俏上衣離開。據悉郭書瑤在本片中顛覆以往角色飾演女打仔，原本就對武打戲非常有興趣的她，之前就很想學鏡頭武打，在疫情前，本來她還安排了要去海外學語言跟鏡頭武術。這次劇中動作戲爆炸多，郭書瑤甚至一星期竟然都沒有別麥克風，她也坦言「角色封閉自己的孤僻這點，某程度跟我很像。」而她也完全不擔心會受傷，還放話：「我的角色是最會打的，應該是要讓別人受傷吧！」令人期待。

郭書瑤收工後，與妹妹郭書瑜一起離開。（圖／本刊攝影組）

郭書瑤戲裡化身最美女戰神。（圖／阿榮影業）

上月《師大公園地下社會》舉辦開鏡儀式。（圖／取自李玉璽臉書）

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