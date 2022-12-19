世界盃足球賽冠軍戰，阿根廷PK大戰氣走法國，奪下睽違36年的冠軍，球王梅西（Lionel Messi）補齊生涯完美的拼圖，並榮獲象徵本屆世足賽最佳球員的「金球獎」。國際足聯主席與卡達官員在頒獎典禮上，為梅西「黑袍加身」，梅西隨後高舉「大力神盃」與隊友狂歡，讓人好奇「黑袍加身」是否有特殊涵義？

根據《The Athletic》報導，梅西身上披的黑袍名為「bisht」，是阿拉伯世界流傳數千年的男性傳統服飾，通常在特殊場合才使用，例如婚禮和宗教節日。「bisht」是在特定場合才會穿著在白色袍子(Kandura)外的一件紗質的外罩衫，大多數會以深色，例如黑色、棕色、灰色、米色等，會帶有淺色或金色為主的邊邊，有財力的也會將純金絲縫在邊上以象徵身份地位。

何時會穿「bisht」？大部分會在重要的場合，例如婚禮、開齋節，或者官員們面見重要人物等場合時會穿著，其主要是在象徵地位或禮儀上有點類似西方世界的黑色領帶、燕尾服。

舉起世界盃金盃時穿著當地服裝是否很常見？答案「絕對不」。《時代雜誌》直言，在梅西贏得世界盃冠軍後，這重要的一冠可能也讓他「加冕」了史上最佳球員的頭銜。未來當人們回顧世界盃的歷史時，這件衣服也將永遠與梅西連結在一起。